Atletismo mexicano tiene buen desarrollo a pesar de limitaciones

El presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), Antonio Lozano, consideró que su deporte va en ascenso a pesar de las limitaciones y el Campeonato Mundial de Atletismo en Inglaterra será un parámetro, pero su base lo tiene en los juveniles.

Indicó que a pesar de los problemas recientes, cada una de las áreas del atletismo mexicana sigue con sus planes de trabajo, tanto en las divisiones inferiores como en la élite, en las cuales se tiene un gran grupo de competidores para la escena mundial.

Refirió que en el pasado se contó con gente de mucho talento que puso el nombre de México en alto a nivel mundial y en la actualidad se tiene un grupo de renombre tanto en las pruebas de pista de como de campo.

"Por ejemplo para el Mundial no llevamos a atletas sólo por llevarlos, sino a competir, México espera de ellos una competencia real, espero que de los 14 que van, el 80 por ciento este dentro de los 16", expresó en entrevista con Notimex.

Lozano Pineda consideró que en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016, se tuvo una destacada actuación más allá de la medalla de plata de Guadalupe González, sino de los jóvenes que estuvieron en finales en pruebas en las que jamás se había tenido representación.

"El mundial será un parámetro para ver cómo está en atletismo mexicano, cómo estamos evolucionando; pero el parámetro real está en las categorías sub 18, sub 20 y sub 23, que son los que van a llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020", destacó.

Analizó que Diego del Real, en lanzamiento de martillo, Alberto Álvarez, en salto triple, y Edgar Rivera, en salto de altura, tienen una gran responsabilidad en este Mundial de hacer un buen papel, "llegan con una preparación diferente, con más madurez. Hay cosas interesantes en su preparación que nos puede dar una sorpresa".

El Campeonato Mundial de Atletismo Londres 2017 se realizará del 4 al 13 de agosto en el Estadio Olímpico de esa ciudad inglesa.

Añadió que por eso cada uno de los seleccionados tiene el compromiso de llegar lejos y desde luego ver la manera en que se desarrollarán las nuevas figuras que irán al Mundial Juvenil en Kenia.

"Viene un semillero de atletas jóvenes que estamos seguros llegar con una delegación muy fuerte a Tokio 2020, porque tenemos en puerta los Juegos Centroamericanos en Barranquilla y desde luego este año un Mundial Juvenil con 23 atletas clasificados en rango de posibilidades de medalla", expuso.

Añadió que al Mundial sub 18 en Kenia acudirán 10 atletas con un rango del primero a sitio 16, "esto se ha logrado con trabajo de la manos de los padres de familia y del apoyo de las asociaciones. Eventos para impulsar el atletismo es un trabajo también de la Federación".

Antonio Lozano sostuvo que los juveniles están en su mejor momento y se tiene a figuras como el velocista Rodrigo Guzmán, el marchista Carlos Mercenario, hijo el medallista de Barcelona 92.

"Son jóvenes con mucho talento, y además hoy otros más que ya son la base de la selección y son en ellos que estamos pensando para Tokio 2020", concluyó. México (NOTIMEX)