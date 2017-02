Despreocupa a "Nacho" Beristáin sumar un campeón más en su carrera

Ignacio Beristáin, entrenador del boxeador mexiquense Rey Vargas, le resta importancia a los números, y solo confía en que su dirigido se lleve la victoria este sábado en Inglaterra, sin temor a la decisión de los jueces.

"No me preocupa tanto eso (llegar a 27 campeones), no me ha interesado tener más o menos campeones", dijo el afamado entrenador, quien ha dirigido a monarcas como Gilberto Román, Ricardo "Finito" López, Juan Manuel Márquez, Jhonny González, Yéssica Chávez, entre otros.

Será este sábado en la Ice Arena de Hull, donde Vargas Roldán y el británico Gavin McDonnell disputen el vacante cetro supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y aunque ve bien físicamente a su pupilo, "no es suficiente, la cuestión mental juega un momento decisivo en la pelea".

"Don Nacho" recordó, en entrevista con Notimex, que en 2013 se sintió afectado por los jueces que dieron ganador a Jamie McDonnell contra el mexicano Julio "Pollito" Ceja, cuando disputó el cetro gallo de la FIB, aunque confía que esta vez sean justos.

"Lo que vivimos con Julio me dejó una amargura que no pude digerir en mucho tiempo, creo que el 'Pollo' ganó la pelea, pero nadie metió las manos; a la hora del pesaje nos bajaron a empujones, espero que el superviso del CMB sea más enérgico ahora", comentó.

Aunque la oportunidad para Gavin McDonnell es una de las mejores de su carrera, también lo es para Rey, del que Beristáin espera corrija un aspecto que ha afectado en muchas ocasiones al boxeo mexicano.

"No espera las respuestas (del rival), tira combinaciones, las tira bien, pero no piensa que el rival le va a responder, ahorita y siempre ha sido el problema del boxeo mexicano", comentó Beristáin, quien quiere un pugilista que al momento de tirar un "jab" ya esté pensando que le van a responder.

Pese a algunas críticas recibidas por la forma en llevar la carrera de Rey Vargas, está satisfecho con lo realizado, en espera de coronar al invicto pugilista, al que ha dirigido en sus 28 victorias como profesional.

"Si regresa como campeón voy a ser la persona más contenta, he soportado críticas, pero el chico sabe que he llevado su carrera desde la primera pelea profesional", concluyó. México (NOTIMEX)