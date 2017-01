Entrenador de golfista Gaby López confía que está cerca primer título

El entrenador Horacio Morales aseguró que tarde o temprano la mexicana Gaby López ganará un título en la LPGA Tour, porque hay un trabajo planificado y Lorena Ochoa, la otrora número uno del mundo, le aconseja en todo.

López Butrón inicia este jueves su segundo año consecutivo en el circuito de la Asociación de Damas Profesionales de Golf (LPGA) en el torneo Bahamas Classic, en donde ganar un título es uno de sus tantos objetivos.

El estratega comentó que 2016 fue un año de aprendizaje para ambas partes; para él con la trascendencia de ser por primera vez coach de una jugadora de la LPGA, donde el ambiente es totalmente diferente en comparación al amateur y colegial y un escenario profesional de "Ligas Mayores".

En la competidora, por su parte, "fue un brinco duro" el pasar de amateur a profesional, pero con la motivación de adquirir la tarjeta completa para todos los torneos de la LPGA, donde sólo aparecen las 70 mejores jugadoras en el mundo.

"Los dos hemos crecido muchísimo y ella en su primer año tuvo la osadía de mantener su tarjeta full status para que este año pudiera jugar todos los torneos llamados mayores sin necesidad de calificar", indicó.

Aseguró que este 2017 va a ser un año totalmente diferente porque hay muchos campos que ya conocen, y por consiguiente lo va a ser en forma favorable por el planteamiento de preparación ante los torneos.

Entrenador y atleta aprovecharon diciembre y los primeros días de enero para los trabajos de pretemporada, en la cual hicieron cambios en la forma de agarre del palo de golf, el swing y otros detalles.

"Estamos muy contentos con el trabajo que se hizo en pretemporada y se esperan buenas cosas en este 2017, porque obviamente ella está más madura y tiene más experiencia; el año de novata es muy complicado al tener que acoplarse a los viajes, las alimentaciones, las formas de entrenar, al caddie y otros tantos elementos", compartió.

Resaltó que un factor grande en el desarrollo de Gaby fue la presencia constante de su mamá. "Ella estuvo muy pegada y fue una de las mejores cosas que nos pasó en 2016, el que ella se uniera al equipo y viajara con la deportista".

Recordó que lleva cuatro años en la dirección técnica de López Butrón y desde entonces todo estaba planeado, desde en qué momento convertirse en profesional, además de contar con un equipo de trabajo que integran el psicólogo, el biomecánico, el caddie y los papás, y que todos han crecido alrededor de la competidora.

Dijo que en el camino en los últimos días "hemos ajustado cosas y hemos hecho cambios importantes para ella, desde todo, por ejemplo esta temporada viene con palos nuevos. Es un crecimiento general en todos los aspectos de su equipo de trabajo".

Respecto al sueño de conquistar el primer título en la LPGA Tour, expresó que "la primera persona que lo desea es ella. Lorena Ochoa se tardó casi cuatro años para ganar su primer trofeo. No es una cuestión de que llego, le pego, le doy y gano".

Abundó que "hay que tomar en cuenta que Gaby brincó de amateur a profesional. La mayoría de las competidoras que ganan una corona en su primer año de novatas, y que son pocas, es porque llevan tres o cuatro años de profesionales y sufren para llegar a la LPGA y también para quedarse".

Por ello insistió en que Gaby llegó rápidamente de amateur a profesional, por lo que obviamente necesita experiencia, equivocarse, presión, aprender de ciertos capítulos a los que no está acostumbrada y adaptarse a la nueva competencia.

Recordó que en el 2016 estuvo cerca de ganar un trofeo, tiró varias rondas de 65 golpes, fue una mujer constante durante todo el año, supero de forma seguida varios cortes y obtuvo el undécimo lugar en el US Open.

"Los resultados se van a dar tarde o temprano, porque hay una preparación detrás de todo esto. Además tenemos el apoyo de ella, porque ella tiene la experiencia de todo lo que vivió, qué pasos dio, y eso nos ayudó mucho cuando llegamos a la LPGA a organizar todo", compartió.

Respecto a su trabajo al lado de Gaby López, comentó que es un impulso y una inyección para su carrera como coach, porque se ha convertido en una fuente para aprender día con día.

"Sí sufro mucho fuera de la cancha, pero por fuera tengo que estar frío. Cuando le va mal le tengo que dar una sonrisa", declaró a Notimex.

En este tenor abundó que "la verdad sufro, pero lo disfruto mucho cuando se da un resultado porque soy una pequeña parte del mismo, y ella es muy agradecida y cuando me dice 'tú has sido parte de esto', con ello se pagan más del mil cosas. Es lo que me alimenta como coach". México (NOTIMEX)