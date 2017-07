Jesús Molina quiere aprovechar oportunidad y consolidarse en el Tri

Denver, EUA. 12 Jul (Notimex).- Consciente de la dificultad de ganarse un sitio como volante central de la Selección Mexicana de Futbol, Jesús Molina quiere aprovechar las oportunidades que tenga para ganarse la confianza del técnico Juan Carlos Osorio.

“Es una posición que es muy competida, con grandes jugadores, ahora en la Copa Confederaciones vimos a Héctor Herrera que lo hizo muy bien y no me queda más que demostrar con las oportunidades que me den, dar lo mejor de mí”, dijo.

En rueda de prensa este miércoles en el Sports Authority Field de esta ciudad, el jugador del Monterrey sabe que con entrega y dedicación podrá ganarse un sitio, “uno se prepara para el Mundial, tengo un año para prepararme de la mejor manera y poder ser tomado en cuenta”.

De la participación del Tricolor en la Copa Oro 2017, dejó en claro que hay compromiso en la plantilla azteca por hacer bien las cosas y buscar la defensa del título, “pero también trabajamos con esa humildad que se debe tener ante todos los rivales”.

Finalmente, de cara al juego de este jueves ante Jamaica, dejó en claro que ningún rival es fácil y cualquiera puede competir con sus características.

“Ya sea físicamente, tácticamente, yo creo que hay muchos factores que hacen que los equipos sean más competitivos, por eso tenemos esa humildad para trabajar el partido y eso llevarlo al partido para sacar el resultado”.