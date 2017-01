Monterrey quiere evitar que afecte altura de la capital ante Cruz Azul

El argentino Rogelio Funes Mori, delantero de los Rayados de Monterrey, aseguró que el equipo tendrá que buscar el juego de conjunto cuando visite a Cruz Azul para evitar que les afecte la altura de la Ciudad de México y puedan conseguir una victoria.

"Sabemos que va a ser difícil, es una cancha complicada, Cruz Azul tiene buen equipo, lo importante será estar juntos, defendernos bien y cuando nos toque atacar ser contundentes", indicó.

"A mí en lo personal sí me toca el tema de la altura, es difícil jugar, no me siento igual, hay que trabajar en grupo, porque si uno hace cosas diferentes no te va bien en una cancha complicada, la altura es difícil", declaró.

El argentino dejó en claro que el cuadro regiomontano no especulará ante La Máquina y saldrá por el triunfo en el encuentro correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

Sobre el desempeño que ha tenido Monterrey en el presente certamen, dijo que frente a Chivas de Guadalajara les faltó contundencia porque pudieron ganar el partido, pero que esperan mejorar para los siguientes compromisos.

"Tenemos un equipo ofensivo, lo que se hizo con Chivas no fue fácil, empatar un resultado no fue fácil pero lo pudimos hacer, hubiéramos podido hacer dos goles más, debemos trabajar todos en la definición", añadió.

Funes Mori manifestó que el plantel está consciente de que tendrá que mejorar en su funcionamiento de cara a los siguientes compromisos, pero que lo importante es sumar unidades. Monterrey (NOTIMEX)