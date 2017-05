“Churritos” Hernández y “Maravilla” López ya están en Japón para peleas titulares

Tokio, 15 May (Notimex).- Los pugilistas mexicanos Juan Hernández y Ganigan López ya están en Japón y se declararon listos para defender, el próximo sábado, los títulos de peso minimosca y mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), frente a los locales Daigo Higa y Ken Shiro.

“Churritos” Hernández afirmó que tiene claro que no puede salir a especular en su combate, por lo que desde la primera campanada saldrá a buscar la victoria.

“Desde que llegamos a Japón hablé con mi manager, Isaac “Tortas” Bustos, y lo primero que me dijo fue: Mira carnal, aquí no tienes de otra, o lo clavas o te van a dar la vuelta”, dijo.

Explicó que el consejo fue que “apenas inicie la campana, sobre el japonés, nada de esperar a ver qué pasa, si le das oportunidad se va a crecer y luego no lo vas a poder controlar, apenas lo tengas y sobre de él, eres el campeón y lo tienes que demostrar desde que comience el pleito”.

“Maravilla” López, por su parte, aceptó que tendrá una dura pelea con Shiro, al destacar la pegada con la que cuenta el boxeador japonés, así como su experiencia.

“Sabemos que muchas veces estos peleadores te engañan mucho, su récord a lo mejor dice que no llega ni a 10 peleas profesionales, pero eso no lo hace un novato ni un flancito, porque no sabemos cuál es su historial amateur, ahí es donde son más peligrosos”, estableció.

Explicó que por ello no ha descuidado nada de su preparación, en espera de que sea suficiente para salir con el triunfo y conservar el cinturón que ostenta.

“Trabajamos muy fuerte para cualquier cosa que nos tenga preparada, para cada cosa le tenemos su medicina, así que no me preocupa, no me confío, confío en mi trabajo y lo vuelvo de decir, el título solo va de paseo a Japón porque su casa está en México”, sentenció.