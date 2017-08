Academia del Oscar elige a John Bailey como nuevo presidente

La junta directiva de la academia del Oscar eligió la víspera como nuevo presidente al cinematógrafo John Bailey en sustitución de Cheryl Boone Isaac, informó la más importante representación de artistas en la llamada Meca del Cine.

Bailey, de 74 años, es un miembro del consejo que representa a la rama de los cinematógrafos, en donde se desempena actualmente en su décimo cuarto año.

Boone Isaacs terminó su gestión en la Academia después de fungir como presidente por el número máximo de cuatro términos consecutivos de un año permitidos.

Bailey, cuyos créditos abarcan desde "Ordinary people", "American gigolo" hasta "The Big Chill", "Groundhog day" y, más recientemente, "A walk in the woods" y "How to be a latin lover", surgió como contendiente sorpresa en la reunión del consejo.

En la elección, se esperaba que los principales candidatos fueran la actriz Laura Dern, el documentalista Rory Kennedy y el director de casting David Rubin. En 2014, Bailey recibió el Premio a la Trayectoria de la Sociedad Americana de Cinematógrafos.

En la reunión del martes por la noche en la sede de la academia en Beverly Hills, el grupo de 54 miembros de la junta de gobernadores, entre ellos luminarias de Hollywood como Tom Hanks, Whoopi Goldberg, Kathleen Kennedy y Steven Spielberg, eligió a Bailey para suceder a la presidenta saliente Cheryl Boone Isaacs,

La Academia de Ciencias y Artes Cinematograficas (AMPAS por sus siglas en inglés) es una comunidad de más de ocho mil miembros de la industria del entretenimiento entre actores, directores, cinematógrafos y ejecutivos. Los Ángeles (NOTIMEX)