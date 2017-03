Actor Willem Dafoe recuerda charlas con Babenco sobre la vida, la muerte y el cine

Por Maricruz González May. Enviada

Guadalajara, 11 Mar (Notimex).- El actor Willem Dafoe recordó sus charlas con el cineasta Héctor Babenco, director de "Mi amigo hindú", y expresó su apoyo al pueblo mexicano frente a la propuesta del presidente Donald Trump para la construcción de un muro que divida México y Estados Unidos.

En charla con los medios a propósito de la exhibición de la cinta "Mi amigo hindú", de Héctor Babenco, a quien se le rinde un homenaje póstumo en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), Dafoe dijo que su conexión con México es porque sus festivales son grandiosos.

"Me gusta venir a México, las películas mexicanas que he visto son muy optimistas y tienen una sensación y forma que me atrae", expresó.

Con singular simpatía externó que se considera "un ciudadano del mundo (...) y ayer estaba viviendo momentos en los que parecía un rally anti Trump. Sí, tengo pasaporte estadunidense, pero también soy italiano. Realmente estoy con ustedes y mi mente está fuera de los Estados Unidos aunque yo vivo allí".

Con respecto a su acercamiento con el cineasta brasileño Héctor Babenco, indicó que desde 1988 hablaron de la posibilidad de trabajar juntos, pero éste enfermó de cáncer y se expuso a un tratamiento alternativo de médula ósea.

"Parecía que iba a morir pero finalmente se curó y siguió haciendo películas, aunque más pequeñas y personales, de hecho atravesó por problemas profesionales y personales que complicaron que su carrera continuara", agregó.

Destacó que, además trabajar con Babenco, durante el rodaje de esta película que sólo tuvo distribución en Brasil, surgieron entre ellos charlas muy interesantes sobre la vida, la muerte y el cine.

El cineasta Héctor Babenco murió hace ocho meses luego de que el cáncer regresó a él, y tras la exhibición de "Mi amigo hindú" en el FICG Dafoe espera que el filme encuentre distribución comercial en México.

La cinta narra la historia de Diego, un talentoso director de cine que encuentra muy difícil enfrentar el cáncer que lo aqueja y antes de someterse a un tratamiento en Seattle se casa con una bella mujer.

Durante su estancia en esa ciudad conoce a un niño hindú con quien juega a ser diferentes personajes a través de asombrosas historias.