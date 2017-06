Ariana Grande, Bieber y Cyrus envían mensaje de unidad en Manchester

La estrella del pop Ariana Grande encabezó un emotivo concierto de pop en apoyo a las víctimas del ataque terrorista en Manchester en el que murieron 22 personas, muchos de ellos menores de edad.

La intérprete de "Side to Side" narró en el escenario cómo lloró cuando fue a visitar a la madre de Olivia Campbell, de 15 años de edad, quien falleció en el ataque.

"Tuve el placer de conocer a la mamá de Olivia hace unos días, y tan pronto como la vi comencé a llorar y me dijo 'deja de llorar porque a Olivia no le hubiera gustado verte llorar", contó Grande.

Fue a partir de ese momento que Grande decidió cambiar el orden y las canciones como un homenaje a su fan Olivia y a otras víctimas como ella.

El emotivo concierto, al que asistieron Miley Cyrus, Katy Perry y Justin Bieber entre otros, llevó un mensaje de amor y unidad a las víctimas del ataque suicida que también dejó decenas de heridos.

Bieber salió al escenario para dar un mensaje de amor y unidad: "Dios es bueno en medio de tanto mal. Dios es bueno en medio de la oscuridad. Él te ama. A las familias, los amamos. Pongan sus manos juntas para honrar a estas personas".

Grande cantó a dúo con su novio Mac Miller y con su amiga Miley Cyrus en medio de un público visiblemente emocionado.

Uno de los actos más conmovedores fue cuando Ariana cantó con el coro de la escuela Parrs Wood High School, que interpretó "My Everything", tema musical del segundo álbum de estudio de Grande.

La sorpresa de la noche fue Liam Gallagher, exvocalista de Oasis y originario de la ciudad de Manchester, que cantó ante unas 50 mil personas.

Muchos de los asistentes portaban pancartas en las que se leía "para nuestros ángeles" en referencia a los menores que fallecieron el pasado 22 de mayo al finalizar el concierto de Ariana Grande en la Arena de Manchester.

La cantante estadunidense, de 23 años de edad, también compartió el escenario en el espectáculo "One Love Manchester" con will.i.am y Black Eyed Peas.

Coldplay salió al escenario para interpretar "Don't look back in anger", que fue el tema más coreado de la noche.

Pharrell Williams -junto a Miley Cyrus- y después Niall Horan de One Direction fueron de los primeros en salir al escenario seguidos de la banda femenil Little Mix.

Ariana Grande cerró esta noche el concierto visiblemente emocionada junto a todos sus amigos con el tema musical "One last time", para inmediatamente interpretar el clásico "Somewhere over the rainbow".

Grande suspendió su gira mundial "Dangerous Woman" (Mujer Peligrosa) tras el ataque en Manchester, norte de Inglaterra, y esta es la primera vez que aparece de nuevo en un escenario mundial.

El show en el estadio de cricket Old Trafford se realizó en medio de fuertes medidas de seguridad a solo unas horas de un segundo atentado en Londres en menos de tres meses, en el que siete personas murieron y muchas más se encuentran graves. Londres (NOTIMEX)