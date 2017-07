Charo Fernández, la voz sensual que rompió esquemas en la radio

Infinidad de veces Charo Fernández grabó su voz y por más que intentaba armonizarla, el resultado final nunca era de su agrado, pero ese fue la dote que a mediados de la década de los 80 le abrió las puertas al éxito.

"Cuando yo iba a la universidad y escuchaba mi voz, me parecía muy fea. Martín Hernández y yo nos grabábamos y decíamos: 'se escucha chillona, qué horror'. Pero poco a poco fuimos colocándola y encontrando un estilo", recordó.

En aquella época su timbre de voz difería de lo convencional en la radio de México. De hecho eran pocas las locutoras que existían, y en ella se divisaba un tono amigable que transmitía confianza pero a la vez se convertía en el parámetro que otras deseaban alcanzar.

"Hay quienes llegaron a decirme que hacían lo posible por hablar como yo y eso me agradaba saberlo, porque al final te conviertes en una influencia para los demás. No obstante, es fundamental que quien desee dedicarse a esto desarrolle su propio modo", platicó a Notimex en entrevista.

La audiencia comenzó a identificarla como la chica de la "voz sexy" en WFM "y yo decía: 'eso no es cierto, no la tengo así'. La gente ni siquiera se sabía mi nombre, decían que era la chava de W. Tuvieron que transcurrir como seis meses para que me conocieran como Charo Fernández".

La comunicadora, que actualmente conduce el horario de 10:00 a 13:00 horas de lunes a domingo en la estación 106.5 Mix, de Grupo Acir, se presentó en 1985 en el proceso de elección de una locutora de radio que trabajara en una naciente estación: WFM 96.9 de la Frecuencia Modulada.

"Fuimos 350 chavas y de todas ellas eligieron a dos. Yo llegué al final y, sinceramente, no me quería quedar como locutora porque deseaba ser publicista.

"La ventaja es que no me puse nerviosa y eso hizo la diferencia", relató Charo, quien recién había llegado de Oxford, Inglaterra, donde había estudiado inglés y música contemporánea. Además era egresada de la carrera en Ciencias y Técnicas de la Información de la Universidad del Nuevo Mundo.

"Traía la música súper fresca, pues la escucho desde que tenía cuatro años de edad. Mi papá me compraba discos: de 45 revoluciones por minuto (RPM) si me portaba bien y si me comportaba mucho mejor, eran los de 33".

A mediados de los 80 la radio mexicana estaba muy institucionalizada. Por lo regular el locutor solamente decía la hora, el nombre de la canción, el intérprete y el pronóstico del tiempo.

"Había otra estación, Rock 101, que estaba haciendo propuestas completamente distintas y muchísimo más creativas hasta que también llegamos nosotros para proponer algo nuevo", rememoró.

Charo se refiere al equipo conformado por el sonidista, locutor y productor de radio Martín Hernández, el cual fue nominado al Oscar en 2015 por la Mejor Edición de Sonido de la película "Birdman" y en 2016 por Mejor Edición de Sonido y Mejor Mezcla en "Revenant" ("El renacido").

La otra mente brillante fue Alejandro "El Negro" González Iñárritu, quien hasta hoy ha ganado cuatro premios de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos y es considerado uno de los mejores cineastas en la actualidad.

WFM 96.9 fue concebida como la respuesta "light, pop y fresa" a Rock 101, quienes eran los rockeros de la Frecuencia Modulada. En 1985 Charo, Martín y Alejandro se enfocaron a la música comercial en inglés generando una gran base de fanáticos.

Ellos fueron los primeros en utilizar los discos compactos, por ello es que el programa que presentaban se denominaba "Magia Digital". Asimismo llamaban la atención a través de una serie de promocionales muy elaborados y con efectos especiales, grababan cápsulas y la afamada serie de Navidad "Pavo asesino".

"Éramos irreverentes, pero nunca irrespetuosos. No decíamos ni güey al aire, lo cual era agradecido por la gente. Incluso si en alguna ocasión se nos salía un albur, era muy cuidado porque no fue un recurso que utilizáramos, nos fuimos más por la parte creativa.

"No sabíamos mucho, éramos nuevos en la radio pero nos dieron muchísima libertad. Eso fue la clave para que WFM se convirtiera en una estación que rompió esquemas y que a la fecha la gente la recuerde con cariño y nostalgia", mencionó.

Durante muchos años se guardó la identidad de los tres. Es el misterio que caracterizaba a la radio, pues "El Negro" les decía que un locutor nunca debía mostrarse como tal ante la gente, que esa era la magia del medio de comunicación.

"En una ocasión nos entrevistaron para un programa de Verónica Castro y salieron unos radios. Cuando me llevé un premio 'Eres' fue un radio el que salió a agradecer", recordó.

"Alejandro nos decía que la gente debía imaginarnos como quisieran: con ojos azules, güera, morena o de pelo chino. Así fue durante mucho tiempo hasta que decidimos mostrarnos", añadió.

Durante esa época hablar con un artista inglés o un estadunidense era muy difícil debido a que las disqueras no estaban tan abiertas a traerlos de promoción a México y tampoco había conciertos.

"La música de otros países, por ejemplo, nos llegaba tres meses después, al igual que las películas. Entonces para informar al auditorio y presentar una canción, teníamos que prepararnos a través de varios métodos. En mi caso, leía todas las revistas habidas y por haber.

"Cuando iba a Estados Unidos, compraba las enciclopedias y así acumulé información, porque trato de ser una mejor profesional en el día con día y no dormirme en mis laureles", declaró la comunicadora.

La música en inglés, subrayó, es el negocio en el que se considera experta; sin embargo en 2009 le ofrecieron la conducción de "La Hora Nacional", que se transmite a través de mil 600 estaciones en toda la República Mexicana.

Era un terreno totalmente distinto, caracterizado por su tono institucional, pero ella llegó con otra idea y se la respetaron.

"Fue un cambio del cielo a la tierra y tuve que prepararme en eso porque, 'como dice Lenny Kravitz', esto no se acaba hasta que se acaba ('It ain't over til it's over'). Si tenía que hablar de Rigo Tovar, pues buscaba información de él.

"Esa labor periodística hay que hacerla bien porque si das un dato incorrecto, en tres segundos te corrigen los fanáticos del artista. Antes te mandaban carta, ahora es por las redes sociales y si lo haces mal, pierdes credibilidad", hizo notar.

Miguel Alemán Magnani fue director de WFM y es quien les exigía mucho. Después, González Iñárritu ocupó el puesto y les decía: "Uno es más gran grande en la medida que sabe rodearse de gente más grande".

"Ese es el chiste, hay que pegarse a la gente que sabe y tener la humildad de alumno de seguir aprendiendo todo el tiempo. Por eso yo siempre escucho las correcciones que me hagan", aseguró.

A 37 años de distancia de aquel 9 de septiembre de 1985, cuando debutó profesionalmente en la radio, Charo Fernández compartió que una de sus mejores experiencias en la comunicación fue charlar con el artista británico Elton John.

"Me dijo cosas que, sinceramente, me transformaron. Hablamos de la lucha que promueve contra el sida, reveló que a causa de esta enfermedad perdió muchos amigos, incluso que durante muchos años fue muy promiscuo y que gracias a Dios está vivo", rememoró.

"Le pregunté acerca de los 80 y me dijo que no habláramos de eso porque en aquella época estaba drogado o alcoholizado. Le dije, '¿y cómo saliste de todo eso?' Me respondió: 'pronuncié tres palabras: I need help (necesito ayuda). Hoy estoy contigo, pero por poco y no la cuento'".

Hace poco entrevistó a Boy George y la impactó, porque considera que es un hombre que ha sufrido mucho; "estuvo muy metido en drogas, alcohol y le entraba a la heroína".

"Me contó cómo pudo salir de todo esto y creo que cuando abren su corazón de esa manera, sí te conmueves. Rod Stewart me acaba de dar una entrevista maravillosa, lo mismo que Sting, quien es un tipazo".

En cambio la locutora confesó que de Curt Smith, del grupo Tears for Fears, conserva los peores recuerdos.

"Martín y yo estábamos en WFM, habíamos armado unas 40 preguntas y por prepararlas no dormimos en tres días. Estábamos nerviosísimos y cuando él llegó empezamos a soltar pregunta tras pregunta y nos contestaba: 'sí, no, tal vez, no lo sé'. Cuando terminamos, desesperada me fui a llorar al baño, pues creía que era mala entrevistando y que debía dedicarme a otra cosa.

"No pudimos entrar en él por ningún lado. Martín estaba igual de frustrado que yo y es que simplemente Curt no quiso contestarnos, no atravesaba por un buen momento y nos hizo sentir muy mal. Ha sido la peor entrevista de mi vida", reconoció.

Ahora que los reencuentros de agrupaciones musicales están de moda, Charo también ha pensado en la posibilidad de reunirse en la radio con Alejandro González Iñárritu y Martín Hernández, aunque sea para una sola emisión, pero lo ve complicado.

"Nunca digas nunca, pero está difícil debido a la agenda de 'El Negro'. En algún momento Miguel Alemán Magnani nos quiso juntar, pero no se dio y uno tiene que seguir adelante. De vez en cuando me mando mensajes con 'El Negro' a través del WhatsApp", abundó.

"Con quien más me llevo es con Martín y con Arturo López Gavito, platicamos o nos vamos a comer. Los quiero muchísimo a todos", dijo.

Al analizar el cuadrante o la radio a través de plataformas digitales, la comunicadora admitió que no existe alguien que llame su atención.

"Me parece que hay mucho talento en las universidades. Yo lo vi porque di clases durante seis años en la Anáhuac y en la Ibero. Incluso, si vamos a la UNAM y al Tec de Monterrey encontramos gente con talento fuera de serie. Ahí está el futuro de la radio, lo que hay que hacer es darles oportunidad y no ir tan a la segura", opinó.

"Con nosotros se arriesgaron, éramos unos chavos que le hablaban a los chavos. Éramos idealistas e íbamos a la universidad; sin embargo, hoy no quieren apostar por ellos porque la radio es un negocio y quieren fórmulas comprobadas", lamentó Fernández.

Ella estudió un diplomado en Docencia y una maestría en Desarrollo Humano. Durante varios años se convirtió en la voz oficial de Canal 4, Canal 5 y Cablevisión; en 1999, fungió también como la voz oficial de la revista "Eres", al tener a su cargo la sección de Música Internacional.

Asimismo lideró Cinema Golden Choice I y II de Sky; fue conductora de eventos especiales como los Grammy, los premios MTV, Miss Universo, los Elvis y los Oscar, entre otros galardones.

A lo largo de su trayectoria, la veracruzana ha realizado entrevistas a grandes personalidades de la música como The Rolling Stones, Phill Collins, George Michael, Michael Bolton, Gloria Stefan, John Bon Jovi, Duran Duran, Mariah Carey, Def Leppard, Metallica, Pink Floyd y The Cure.

Del ámbito cinematográfico logró platicar con Kevin Kostner, Richard Gere, Jack Nicholson, Michael Douglas, Susan Sarandon, Winona Ryder y Demi More.

Además tiene su propia agencia creativa bajo el nombre de Charo Fernández & Co. e imparte talleres y conferencias de Locución y Comunicación, Expresión Oral, Producción en Radio y Seminario de Dirección de una Estación de Radio.

"Retirarme a un playa para vivir tranquila y correr todas las mañanas podría ser algo que me encantara, pero no me visualizo sin la radio porque es mi pasión y si no me pagaran, de todas maneras la haría", afirmó sin dudar.

"Quizá en el futuro haga mis propias producciones. También quiero escribir un libro sobre música y anécdotas de mi vida que se mezclan. He trabajado sin parar desde que tengo 17 años, quizá opte por hacer algo más tranquila pero siempre en la radio", concluyó. México (NOTIMEX)