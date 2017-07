Con playlist "Winter is here" Spotify celebra estreno de temporada de "Game of Thrones"

"Winter is here" es el título de una nueva playlist creada con motivo del estreno, este domingo, de la séptima temporada de la serie "Game of Thrones", y ya está disponible en Spotify.

Creada por el supervisor de música Evyen J. Klean, la lista cuenta con temas como "Never dead", de Megadeth; "March or die", de Motörhead, y "Dead inside", de Muse, se detalló en un comunicado.

La plataforma digital también examinó a los escuchas de "Game of Thrones", para identificar a los estados con más fanáticos de la serie en México, los personajes más populares y las canciones más relevantes del programa.

De todas las listas de reproducción de los personajes, "Jon Snow" salió victorioso con la playlist más escuchada en la plataforma, seguida por "Robb Stark" y "Sansa Stark". México (NOTIMEX)