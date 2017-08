Concierto tributo a la banda Queen se realiza con éxito en la capital

Un derroche de energía se vivió la noche de este martes durante el concierto tributo a la banda Queen, donde el público pudo disfrutar de un recorrido por los éxitos más emblemáticos de la agrupación británica.

El viaje hacia la nostalgia fue en el Pepsi Center WTC, en donde miles de admiradores gozaron de un momento inolvidable, escuchando sus melodías favoritas de este grupo rokeo.

Después de las 21:25 horas, las luces de este recinto se apagaron para arrancar con este espectáculo llevado de la mano del grupo argentino God Save The Queen (Dios salve a la reina), con el que todos quedaron satisfechos.

Enseguida apareció Pablo Padín, imitador de Freddie Mercury, quien cantó muy parecido al ídolo, junto a una banda con la que lleva casi 20 años con este show.

Con largas notas, interacción con los asistentes y una entrega total, la fiesta se desarrolló con un gran entusiasmo, mientras que el vocalista tocaba la guitarra acústica y el piano.

"Tie your mother down", "I want it all" y "Another one bites the dust", fueron los cortes con los que inició este recital de rock, en el que los melómanos cantaron a todo pulmón gran parte del repertorio, mientras aplaudían y alzaban sus brazos.

Uno de los momentos más aclamados de este show, fue cuando el guitarrista, caracterizado como Brian May, ofrecía interpretaciones en solitario, mientras que Padín se cambiaba de ropa.

"Killer queen", "Flick of the wrist", "Save me" y "Don´t stop me now" también se incluyeron en esta velada en donde el cantante procuraba hacer los mismos movimientos que Mercury, para aumentar el ánimo de la gente.

Con una chamarra amarilla y un pantalón blanco, también sonaron los clásicos "Under pressure", "Your loving tonight", al igual que "I want to break free", sin embargo en esta última apareció el intérprete vestido como mujer, así como en el videoclip.

"Todo el mundo aplauda", pidió durante "A kind of magic", para después agradecer las ovaciones y la buena vibra de los presentes en este musical que incluyó una veintena de canciones.

"Muchas gracias, nos vemos en la próxima Ciudad de México", dijo el músico en el último bloque, ya con una corona de rey y después de haber cantado: "Crazy little thing called love", "Radio Ga Ga", "Bohemian rhapsody", "We will rock you" y "we are champions", entre otras. México (NOTIMEX)