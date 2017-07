Espectáculo “Shout by myst” invitaría a Salma Hayek a alguna función

México, 14 Jul (Notimex).- A más de un año de temporada, el espectáculo “Myst: my soundtrack” enriquece su repertorio y bajo el nombre de “Shout by Myst” planea gira nacional y hasta Salma Hayek podría asistir.

“Hay un público ávido de experiencias nocturnas, de fiesta. Por ello, con todo el aprendizaje adquirido y la magna producción que nos caracteriza, queremos llevar nuestro show a toda la República Mexicana.

"Incluirá música de cinco décadas, pero esta vez al español e inglés”, explicó Felipe Fernández del Paso, uno de los productores.

Serán 18 artistas en escena, entre bailarines, cantantes y músicos. El espectáculo está dividido en módulos y tendrá una duración aproximada de dos horas o más, según la respuesta del público.

En lo que refiere a éxitos en español, adelantó que habrá temas del rock argentino y español, así como de los grandes compositores de baladas.

“Son canciones de Soda Stereo, Caifanes, Juan Gabriel, José José, Kenny y Los Eléctricos, Alex Lora y hasta Yuri con ‘La maldita primavera’. Todo se presentará de una manera muy novedosa y original, pues como siempre queremos innovar y no caer en el repertorio del cantabar o del espectáculo de bolero”, indicó.

Guillermo Alegret, también productor de “Shout by myst”, dijo que mucha gente al interior del país tiene la curiosidad de vivir el concepto, por ello es que se trasladarán a todas las ciudades posibles a fin de que la gente evite viajar a la capital mexicana.

Asimismo, dio a conocer que hay planes de llevarlo a otros países, por lo que ya están en negociaciones.

“Hay quienes de pronto se clavan en el éxtasis de lo que están escuchando, pero se les olvidó ver a una bailarina haciendo una evolución. De ahí que hay muchos pretextos para regresar y cada semana vemos que muchos vuelven, esto es parte de la magia”, subrayó Chacho Gaytan, el director musical.

El estreno está programado para el 3 de agosto en un lugar por definir. Mientras tanto, el elenco ya está ensayando y participarán Patricio Borghetti, Erika Alcocer, Sofía Garza, Menny Carrasco y Denisha, entre otros lanzamientos.

Luego de que Salma Hayek ha mostrado su gusto por cantar a través de las redes sociales, Felipe Fernández del Paso, quien es amigo de la actriz, no descarta la posibilidad de invitarla para alguna función.

“Es muy chistoso porque ella canta en las fiestas; incluso su mamá es cantante de ópera, por lo que tiene entrenamiento profesional y siempre le hemos dicho que se anime a hacerlo más en grande.

"Sin embargo se chivea, aunque he visto que a sus redes sube muchos videos cantando. Estoy muy orgulloso de mi amiga jarocha”, destacó.

“Que pueda subirse al escenario no lo sé, pero existe la posibilidad porque vamos a tener invitados especiales a lo largo de la temporada, sobre todo al inicio con Mauricio Martínez y Chantal Andere, entre otros. Salma no sabe, no le hemos hablado para invitarla, pero un día estará con nosotros, eso es seguro”, opinó Alegret.