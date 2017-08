Estrenan en Estados Unidos telenovela "Mi marido tiene familia"

La telenovela mexicana "Mi marido tiene familia" se estrenó la noche del lunes en Estados Unidos por Univisión, y su protagonista Daniel Arenas dijo que muchos se van a identificar con ella porque resalta los valores de los latinos en momentos de discriminación.

"Es un momento increíble para que este tipo de historias se cuente con todo lo que está pasando con tanta discriminación y racismo a quienes venimos a este país a crecer, luchar y hacer las cosas honestamente y bien", dijo a Notimex Arenas, un actor colombiano avecindado en México.

Arenas, quien interpreta al personaje de "Robert Cooper" junto con Zuria Vega (Julieta), Laura Vignatti (Daniela) y José Pablo Minor (Gabriel Musi) asistieron la noche del lunes a una rueda de prensa para el lanzamiento de la comedia del productor mexicano Juan Osorio.

"Esta serie nos lleva de una u otra forma a recordar de donde venimos, el no perder nuestras raíces y el corazón de oro que podemos tener los latinos", apuntó Arenas, quien interpreta a un médico exitoso novio de Julieta.

El actor señaló que como extranjero viviendo en México se ha identificado con temas culturales similares en cuestiones como la comida, reacciones, formas de hablar y cosas básicas como "sentarse a la mesa en familia".

"Hoy en día agradezco eso a mis padres porque me enseñaron lo que es una verdadera familia, lo que es el amor de la familia y más allá de la problemática y conflictos estas son cosas que necesitamos recordar y que nos va a mostrar esta telenovela", explicó.

Por su parte, Zuria Vega dijo que es una telenovela "innovadora y refrescante, con un mensaje lindo que apuesta por la unidad de la familia, que es lo que hace falta hoy en día".

"Hay familia tradicional en la novela y no, y ninguna está bien ni mal, cada quien jalará como espectador a donde se indentifique y eso a mí me encanta, no hay buenos ni malos, no hay prejuicios, somos protagonistas y antangonistas un poco", aseguró.

En la trama Robert y Julieta son una pareja moderna y exitosa que parece tener la relación perfecta. Solo se tienen el uno al otro, pues Robert es adoptado y nunca tuvo una verdadera familia, y los parientes de Julieta viven lejos.

Su vida da un giro inesperado cuando Robert y Julieta descubren que sus vecinos, panaderos artesanales, son los padres biológicos de Robert. Su relación pasa rápidamente de ser "solo tú y yo" a "tú y yo, más mi mamá, papá, tíos, primos y abuelitos".

El elenco incluye además a Silvia Pinal, Diana Bracho, René Casados, Rafael Inclán, Jéssica Coch, Luz María Jerez y Yahir, entre otros. Miami (NOTIMEX)