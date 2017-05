Frank Di asegura que Yuri sigue siendo su "coach" a la distancia

Para el lanzamiento de su álbum debut "No. 1", el cantante Frank Di se valió de los consejos de Yuri, quien fue su "coach" en el "reality show" "La voz... México".

En entrevista con Notimex a propósito de la presentación del material discográfico este 3 de mayo en el centro de espectáculos El Bataclán, el intérprete originario de Tijuana, Baja California, expresó que sin duda la artista veracruzana ha sido un pilar para desarrollar su propuesta musical, ya que lo sigue orientando y dándole consejos.

"De hecho me presentó a los productores de sus videos y fueron ellos quienes me apoyaron con los videos de mis proyecto", indicó Di, quien para su "show" en la Ciudad de México se hará acompañar de Gimena Gómez, una artista cuya propuesta cuenta con influencias de ritmos afroamericanos, como el blues y el soul.

De acuerdo con Frank Di, Yuri es una gran artista con un corazón inmenso y "hay mucho de ella en este disco, no tengo más que agradecerle todo lo que hace por mí (...) me ha dicho que me ve, me escucha, y eso me gusta porque cuando tiene que regañarme, lo hace, está conmigo cuando la necesito".

Sobre una posible colaboración entre Yuri y él, Frank mencionó que es un proyecto que tienen desde que terminó "La voz... México"; sin embargo, sólo se quedó en una platica porque está consciente de que ella tiene una disquera que no le va a permitir hacer un dueto con cualquier artista.

"No tenemos una fecha, esperemos que pronto porque la verdad me encantaría (...) por ahora sólo puedo decir que me siento muy orgulloso de que me haya invitado a sus Auditorios", señaló el artista.

Respecto a su álbum, detalló que se trata de una propuesta de baladas-pop que incluye cinco canciones inéditas, realizadas por compositores de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), entre quienes destacan Héctor Mena y José Carlos Campos.

El material de Frank Di está disponible en plataformas digitales y su objetivo es conquistar el oído de los mexicanos, por lo que luego de su actuación en la Ciudad de México continuará con su gira por diversas plazas de la República Mexicana. México (NOTIMEX)