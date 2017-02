Itatí Cantoral aún no sabe si protagonizará serie sobre Silvia Pinal

Itatí Cantoral dijo que aún no está confirmada para participar en la serie biográfica que Televisa prepara sobre la primera actriz Silvia Pinal.

La producción estará a cargo de Carla Estrada e Itatí suena como la más firme candidata para realizar el rol protagónico.

"No sé nada aún, son sólo rumores, me encantaría, pero la verdad no lo sé".

Añadió que sería un honor encarnar a Silvia Pinal, la "Diva del Cine Nacional". "A quién no le encantaría representar a la señora y no sólo a una actriz mexicana, sino a cualquier actriz latinoamericana, sería un honor".

Cantoral no confirmó si ya hizo casting o si ya sostuvo pláticas con Estrada, pues de ser así, volvería a las filas de Televisa, al menos para este proyecto.

Agregó que de su parte no hay ningún impedimento para participar en la serie, mucho menos en la parte económica. "Ese aspecto nunca ha sido un impedimento, el problema nunca ha sido económico".

Por otra parte, la actriz habló sobre sus hijos, quienes han comenzado a incursionar en el mundo del espectáculo.

"Estoy sorprendida porque tanto Eduardo como Roberto salieron muy talentosos para la música; Eduardo, tocando el piano, y Roberto, componiendo. Hoy Eduardo me enseñó que compone muy bonito y pues adelante".

Agregó que sus hijos, además de la música, también quieren ser actores.

"Los vi hace una semana en un ejercicio actoral y la verdad que lo hicieron extraordinariamente. Yo siempre los voy a apoyar, aun sabiendo que la carrera es muy difícil; lo más importante en la vida es tener pasión y eso es lo único que les pido a mis hijos, que lo que hagan lo hagan con pasión", concluyó. México (NOTIMEX)