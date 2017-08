Juan Gabriel fue fundamental en mi vida, me duele su ausencia Bárbara Padilla

A un año de la muerte de Juan Gabriel, la soprano mexicana Bárbara Padilla recordó cuando trabajaron juntos durante la última gira que el cantautor ofreció por México y Estados Unidos.

"Me cuesta trabajo entender que ya no está con nosotros porque se volvió una parte muy importante de mi vida. Se convirtió en un padrino para mí, en parte de mi familia y no sólo me abrió las puertas de México, también del corazón de su público y de su hogar. Le estaré eternamente agradecida", dijo la cantante.

En entrevista con Notimex, compartió que durante 2015 y 2016 fue su artista invitada en su último tour, lo que se convirtió en una de las experiencias más impresionantes de su carrera.

"Porque estar con él son palabras mayores. Fue un gran honor poder compartir dos años con el maestro. Duele, pero al mismo tiempo me llena de un gozo enorme saber que para siempre será parte de mi vida".

La relación entre ambos surgió gracias a su mánager Cristina Abaroa, quien a su vez tiene acercamiento con Eduardo Magallanes, productor de Juan Gabriel.

"Cuando le envié mi material musical a Juan Gabriel me recibió con los brazos abiertos y con una sonrisa. Estábamos en su estudio y antes de trabajar nació una relación de amistad, de convivencia; a él le gustaba que las cosas fueran así antes de comenzar a trabajar", platicó.

Ya en el estudio, Juan Gabriel la sorprendió de manera grata cuando le dijo que le propondría una canción.

"De cariño me llamaba Barbarísima y me dijo: 'escuche esto'. Se paró frente a mí y a un metro de distancia comenzó a cantar. Era el mismo monstruo, el mismo maestro frente a dos personas que frente a 45 mil, pues se crecía de una manera impresionante", relató.

"De inmediato quedé en shock y me puse a llorar de la emoción porque me encantó la melodía. Al terminar me dijo: 'Barbarísima, ¿qué le pareció?'. Le dije que era bellísima".

Esa fue la manera elegante de llamarla a cantar en sus conciertos como su artista invitada. "No tengas miedo" es el nombre del tema que le compuso cuando ella enfrentaba un cáncer del cual salió victoriosa. En ocasiones también cantaron "Amor eterno" a dueto.

Para Bárbara Padilla, "Juan Gabriel es el cantautor más grande que ha dado este país y no habrá otro igual". México (NOTIMEX)