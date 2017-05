Karla Souza rechaza proyectos que propagan una imagen negativa de México

Sin presunción alguna, la actriz y productora mexicana Karla Souza aseguró que ante la imagen tan distorsionada de los mexicanos, a quienes se les critica y rechaza en Estados Unidos, ella se ha dado la oportunidad de rechazar proyectos que acentúan esta situación.

En entrevista con Notimex a propósito de su participación en la campaña de una conocida marca de agua purificada, Souza expuso que siempre (a los mexicanos) se nos ha dado una mala publicidad, pero la realidad es que siempre hemos sido trabajadores y creativos, incluso nuestra calidad moral es destacable.

Poseedora de una corta pero reconocida trayectoria en Estados Unidos, recientemente por su participación en la serie "How to get away with murder" (Lecciones del crimen), Souza sostuvo que tiene muy claro la responsabilidad para dar a conocer la cultura mexicana de una manera distinta, positiva.

Y es por eso que "he dicho: No, a ciertos proyectos que sigan propagando la mala imagen de nuestro país y creo que el arte nos ayuda a mostrar un México diferente, un mensaje positivo".

En ese sentido, expuso que se toma muy en serio qué comunica y cuál es la imagen que como mexicana está dando en el extranjero, de ahí que celebre su participación en la campaña de Ciel, en la que se muestra a una actriz vestida de súper heroína.

"Me parece interesante que se vea a la mujer como alguien fuerte ya que siempre son los hombres que pueden combatir las injusticias y eso es importante para dignificar la fortaleza que tenemos", expuso.

De acuerdo con la protagonista de las comedias más taquilleras en México "Nosotros los Nobles" y "¿Qué culpa tiene el niño?", el destacar la labor de las mujeres es un tema que le ocupa al igual que la imagen qué hay de ellas en el extranjero.

Compartió sin dar más detalles que trabaja de la mano de un reconocido medio de comunicación nacional en una campaña para mostrar lo que mujeres mexicanas han logrado en el extranjero. "Estamos armando cada historia y la carpeta, es decir lo que viene atrás, su trabajo y esfuerzo", anotó.

Paralelo a ello, Souza se prepara para filmar la cuarta temporada de la serie "How to get away with murder", en la que comparte crédito con Viola Davis, quien por este proyecto ganó el Primetime Emma Award en 2015, como Mejor Actriz en Serie Dramática.

"Estoy muy contenta de que se vea en más de 153 países y de que la sigan pidiendo aún, y cuando hay tantas series más, además compartir créditos con Viola es un honor. Esta producción me da una exposición laboral aquí y en el extranjero", compartió la actriz mexicana. México (NOTIMEX)