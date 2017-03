Lamenta Éric del Castillo la difícil situación que vive la Asociación Nacional de Actores

Éric del Castillo lamentó la situación por la que está pasando la Asociación Nacional de Actores (ANDA), al asegurar que este gremio vive uno de sus peores momentos de su historia y si se comprueba que hubo desfalco de parte de las administraciones pasadas, que se llegue hasta las últimas consecuencias y se castigue a los responsables.

Todo esto, luego del escándalo y acusaciones que se dieron en contra de administraciones pasadas, a las que se acusa por un supuesto desfalco que al parecer asciende a más de 20 millones de pesos.

"La verdad es lamentable, yo apenas me enteré y es muy triste lo que está pasando, pero es por culpa de pésimas administraciones, decisiones particulares de gente que ni siquiera está en la carrera, pues yo nunca los he visto y se están apropiando del sindicato", comentó el actor en charla con los medios.

Agregó que ojalá todo esto se aclare y se llegue hasta lo último para "que pague quien tenga qué pagar".

"No sé qué tenemos los artistas que no sabemos administrar, creo que la mejor época fue cuando estuvo Rodolfo Landa Echeverría y en la época de Jorge Negrete, de ahí para acá no hemos sabido administrar el sindicato y desgraciadamente, creo que la figura de sindicato para nosotros los actores ya no existe". México (NOTIMEX)