Muestra cultural en Londres celebra 50 años de trayectoria de Pink Floyd

Por Marcela Gutiérrez Bobadilla. Corresponsal

Londres, 10 May (Notimex).- El genio creativo de Pink Floyd es el centro de una exposición que celebra 50 años de trayectoria musical desde sus inicios en los años 60 hasta el último concierto en vivo de la banda con el músico Roger Waters.

La iluminación, sonido y escenografía de la muestra "La Exposición de Pink Floyd: Sus restos mortales" evoca un concierto de rock con la parafernalia que caracteriza a uno de los grupos musicales más reconocidos de todos los tiempos.

La instalación presenta el cerdo inflable para promocionar el álbum “Animals” (1977), el malvado profesor inflable de "The Wall" (1979) y una réplica de la camioneta que la banda usó para realizar sus primeras giras.

El visitante ingresa a través de una recreación de la camioneta original en color negro -construida al doble del tamaño original- que la banda usó para irse de gira en Inglaterra a principios de los 60.

La primera sala es un homenaje al joven músico, guitarrista y vocalista Syd Barrett, quien fundó el grupo y lo abandonó en 1968 tras una psicosis sufrida producto de los efectos del consumo de la droga LSD.

Esta es la referencia más emotiva a Barrett, quien conformó Pink Floyd junto con sus amigos de escuela: el vocalista y bajista Roger Waters y el baterista Nick Mason.

El director creativo de Pink Floyd desde hace 50 años, Aubrey “Po” Powell, colaboró en el diseño de la muestra con el equipo de arquitectos Stufish para construir una gigante pared de 7.62 metros de alto como tributo a "The Wall".

En entrevista con Notimex, Po Powell afirmó que trabajar con la banda desde sus inicios ha tenido “sus altas y bajas”.

“Ha sido como una montaña rusa no solo por mi relación laboral con la banda, sino también porque ellos han cambiado. Comenzaron con Syd Barrett durante un tiempo y después Syd desapareció de la banda debido al LSD”.

Recordó que ha habido tres etapas con Pink Floyd: primero con Syd Barrett, después con David Gilmour y desde 1985 cuando Roger Waters abandonó el grupo.

“Como diseñador me he tenido que adaptar a las diferentes etapas y a las distintas personalidades. Por suerte porque los conozco desde que teníamos 15 años en Cambridge siempre ha habido un entendimiento entre nosotros”.

La muestra en el museo de artes decorativas más grande del mundo Victoria y Alberto (V&A) contó con la asesoría del baterista Nick Mason, mientras que Roger Waters dio luz verde al proyecto.

Una de las salas está dedicada a la portada del octavo álbum "The Dark Side of the Moon" (1973) que catapultó a la banda a la fama mundial.

La retrospectiva que se presenta en orden cronológico resalta la evolución musical de la banda desde sus primeros años en Londres, el ingreso de David Gilmour y la producción de los álbumes "Animals", "The Wall" y "The Final Cut", entre otros.

Para Po Powell, su momento artístico más desafiante fue la creación de la portada del álbum "Wish You Were Here" donde un hombre aparece en llamas.

Entrevistado durante un recorrido por la exposición, Powell recuerda que producir la portada fue costoso y difícil de lograr.

“El prenderle fuego a un hombre y fotografiarlo parado fueron oportunidades que nos dieron para crear ese diseño y que no volverán. Eran reales porque en esa época no había photoshop”, afirmó a Notimex.

Uno de los momentos cumbres de la muestra es llegar a la sala dedicada al álbum "The Wall" con un inflable de 9 metros que representa al profesor de la escuela de secundaria de Waters en Cambridge.

El inflable es uno de los originales utilizados en los icónicos conciertos para promocionar "The Wall" y el tema que alude a la rigurosa educación inglesa "Another Brick in the Wall".

En una vitrina se aprecia el bastón original que era utilizado en la escuela de Cambridge para reprimir con castigo corporal a los estudiantes.

La muestra incluye videos de tres minutos de duración con testimonios que narran la historia de la banda de 1968 a 1985: Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason y el fallecido Richard Wright.

Por ejemplo, en uno de ellos, Gilmour y Waters explican por separado su colaboración para producir el tema musical “Wish You Were Here” (1975), uno de los más emblemáticos de Pink Floyd.

El show que promete ser un éxito taquillero alberga 350 objetos como la guitarra Fender Sunburst de David Gilmour de 1970 que aún utiliza, una carta escrita a mano de Syd Barrett a su novia, y dibujos arquitectónicos de Waters y Mason cuando estudiaban la carrera de Arquitectura.

La exposición concluye con el último concierto en vivo de Pink Floyd en 2005 con el tema musical “Comfortably Numb” con pantallas gigantes y el sonido estereofónico de Sennheiser, colaborador del grupo desde hace décadas.