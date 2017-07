Paz Vega celebra que Academia de Estados Unidos dé voz a minorías

Más que un reconocimiento a su carrera, la actriz española Paz Vega, protagonista de la serie "La hermandad", aseguró que la invitación a formar parte de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos fortalece la premisa de que están buscando incluir a las minorías en sus filas.

En entrevista con los medios a propósito de la premier de la serie "La hermandad", Vega dijo estar contenta porque es un gran honor que la Academia quiera contar con ella para opinar, "sobre todo porque significa que está escuchando a las minorías, a las mujeres, y eso es muy loable. Estoy muy feliz".

De acuerdo con la artista, cuyo trabajo en la película "Lucía y el sexo" (2001) le valió obtener el Premio Goya como Mejor Actriz Revelación, gusta de películas con historias que la conmuevan de alguna manera.

"Que me hagan reír pero que me lo provoquen de verdad, incluso si me harán llorar que lo hagan de verdad (...) me gusta que me remuevan la conciencia. Ahí hay mucho que ver y me hace mucha ilusión y honor ser parte de la Academia de Hollywood", expresó.

En su visita a México, la actriz participó en la premier de la segunda temporada de "La hermandad", serie protagonizada por ella, Manolo Cardona y Paola Núñez, esta última actriz se incorpora al elenco junto con Érick Hayser.

Acompañados por amigos de la industria, entre ellos Vadhir Derbez, Miguel Rodarte, Carlos Ferro, Sebastián Caicedo y Elisa Flores Retes, el elenco de la serie original de Claro Video celebró la noche de este martes la llegada de su segunda temporada.

La Sala de Exposiciones Plaza Carso, en la Ciudad de México, fue la sede de la fiesta donde se reunieron con amigos y familiares para celebrar que la audiencia latinoamericana esté respondiendo a la historia dirigida por Carlos Bolado y Hugo Rodríguez.

"La hermandad", que en su segunda temporada cuenta con 12 capítulos disponibles a partir del 6 de julio próximo, es un thriller psicológico en el que "Julio Kaczinski" (Manolo Cardona) decide tomar venganza contra toda una organización criminal que mató a su familia. Sin embargo, su hija está desaparecida y desea a toda costa encontrarla. México (NOTIMEX)