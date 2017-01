Productores de teatro llevarán obras mexicanas a Estados Unidos

Los productores de teatro Óscar Carnicero y José Manuel López Velarde están interesados en formar un pacto teatral entre México y Estados Unidos, apoyados con instituciones escolares y culturales, para empezar a realizar puestas en escena en ambos países.

Los creativos cerraron una alianza con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para comenzar con este proyecto que hará una gestión e intercambio de talento, tanto de actores, productores, directores y escritores de obras. Ahora ya cuentan con el primer guión de prueba.

"Vamos a presentar un 'showcase' de una obra en Nueva York que se llama "The name of the game", la escribió José Manuel López Velarde y se presentará en septiembre ante productores de Nueva York para producirla allá con actores estadunidenses.

"Será una coproducción con la UNAM, lo cual va a ser muy interesante, la idea es romper fronteras, cosa que hoy en día no lo estamos logrando, y es una propuesta muy interesante a la que se sumó la UNAM", expresó Carnicero en entrevista con Notimex.

"The name of the game" es una obra escrita por José Manuel López Velarde a quien le gusta explorar los temas de pareja e identidad de género y quien está próximo a estrenar la obra "EnFidelidades" el próximo 14 de febrero en La Teatrería, de la Ciudad de México.

"Habla sobre la identidad de género, José está muy clavado con eso, además toca el tema de las naciones, de las barreras y los límites, entonces creo que llega en un momento justo y pretendemos que se sumen instituciones culturales estadunidenses, que nos valga gorro quién es el presidente de aquí y de allá, sino que trabajemos como se debe, en unión".

Asimismo, cerrada esta alianza con la Máxima Casa de Estudios, comenzarán a trabajar para hacer al menos dos obras al año con ellos. "Vamos a producir dos obras con teatro UNAM, acabamos de cerrar este trato". México (NOTIMEX)