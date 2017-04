Salma Hayek y Eugenio Derbez buscan hacer historia en Hollywood

Por José Romero Mata. Corresponsal

Los Ángeles, 23 Abr (Notimex).- La película “How to be a latin lover”, que se estrenará el próximo viernes en Estados Unidos, buscará hacer historia al unir a los dos actores mexicanos más taquilleros en la historia de Hollywood, Salma Hayek y Eugenio Derbez.

Con sus peliculas Hayek es la actriz mexicana que posee el récord de la mayor taquilla total en Hollywood con cerca de mil millones de dólares y Derbez con “No se aceptan devoluciones” logró la más grande taquilla para una cinta en español en Estado Unidos.

“Es de las cosas que más me enorgullece y sobre todo en momentos tan dificiles como estos en donde hay tanto racismo con la administracion actual que es una pesadilla para los latinos”, declaró Derbez en entrevista con Notimex.

“El hecho de tener una película americana, producida por Lionsgate con elenco americano tan importante, pero que los dos estelares sean dos mexicanos y latinos, es muy importante”, expresó.

“Me da orgullo poder representar a mi comunidad latina en Estados Unidos con una película que además tiene un nombre latino; me encantaría que le fuera bien, para que la gente se dé cuenta que cintas con temas latinos sí funcionan y vamos a tener oportunidad de más películas con actores latinos", destacó.

“Ojalá que apoyen a la película; primero porque se van a divertir y porque hay que estar unidos en este tipo de cosas y que vean que la comunidad latina sí pesa en este país”, enfatizó.

Derbez mencionó que tiene una agenda para otros seis filmes. La siguiente la empezará el 23 de mayo; “la dirigiré y produciré. Quiero hacer con esta la cinta que sea considerada para premios y sea éxito de taquilla, algo no muy común”.

En “How to be a latin lover” Derbez representa a "Máximo", un amante latino venido a menos tras ser abandonado por su multimillonaria y anciana pareja, por lo que decide regresar con su hermana (Hayek) para buscar una nueva conquista.

Compartió que para conseguir a Salma Hayek en el papel de su hermana “fue complicadísimo. Tiene una agenda ocupada siempre; estaba haciendo cuatro películas a la vez y primero que sí y luego que no; un mes antes de iniciar la cinta ya la habíamos perdido”.

“El director me pidió, a días de iniciar el rodaje, que la buscara de nuevo y cuando le hablé me dijo que uno de sus proyectos se había cancelado y ahí la aprovechamos para trabajar juntos”, anotó.

Consideró que los latinos cada vez más están ganando terreno en Hollywood. “Creo que nos están dejando entrar y se nos están abriendo más puertas, así que espero que esta película sea un parteaguas para este momento”.

Reconoció que luego de que “No se aceptan devoluciones" se instaló como la más taquillera en español en la historia de Hollywood, “por muchos años me tuvo muy angustiado porque no quería producir ni hacer nada que no fuera extraordinario”.

“Sí traía el peso cargando en la espalda, pero ya me relajé porque siento que en el corto plazo no va a haber otra cinta que supere a 'No se aceptan devoluciones', pero al mismo tiempo no lo descarto porque eso sería mucho para todos los latinos”, subrayó.

Sobre sus próximos proyectos, señaló que se están escribiendo al mismo tiempo seis películas, "así que tendré trabajo pesado por los próximos cinco años".

A finales de mayo empezará a filmar la nueva versión de "Overboard" (Un mar de líos), en donde actuará al lado de Anna Faris. Una comedia que fue protagonizada en 1987 por Goldie Hawn y Kurt Russell.

Cuestionado sobre si en algun momento ha soñado con ganar el Oscar, indicó que su sueño es que la próxima película que dirija pueda ser taquillera y pueda ganar premios. "Las películas comerciales muchas veces no son consideradas para los premios, pero son las que más le gustan al público”.

Reconoció que el comediante siempre estará en desventaja del cantante. “Mientras al cantante le piden que cante su éxito de hace 20 ó 40 años al comediante después de contar su chiste, este ya será historia y no te perdonarán que lo vuelvas a contar”.

“Mucha gente ha de pensar que tengo un batallón de creativos a mi lado, pero realmente solo tengo a uno de base y se han contratado a otros en proyectos específicos, pero la verdad no tengo a un equipo gigantesco como se pudiera pensar”, reconoció.

Sobre la participacion de Raquel Welch en la cinta, se declaró extasiado cuando la conoció. “Ella era mi ídolo, mi símbolo sexual de niño y de joven, para mí era de las mujeres más hermosas y lo sigue siendo, aunque en la cinta hay escenas muy chistosas, fue genial trabajar con ella”.