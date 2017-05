Stephanie Salas descarta participación en serie biográfica de Luis Miguel

Stephanie Salas, quien retorna a la televisión en "La piloto", descartó que vaya a participar en la serie de Luis Miguel, y aclaró que si se llega a abordar la relación que sostuvo con el cantante, tomará cartas en el asunto.

La actriz dijo que es amiga de los productores que están haciendo la serie sobre la vida de "El Sol" y prefiere esperar a verla antes de emitir algún comentario al respecto.

"Soy amiga de la productora y hasta el momento no hemos hablado ni me ha dicho nada al respecto, pero si llegará a tocar ese tema, ahí sí tomaremos cartas en el asunto", comentó.

Respecto a la serie "La piloto", que marca su retorno a la empresa de San Ángel y de la bioserie que se estaba grabando sobre su abuela Silvia Pinal, la actriz comentó:

"Me siento muy contenta por haber participado en 'La piloto', la verdad es una serie que ya se quedó en mi corazón, porque hay de proyectos a proyectos y esta es una súper producción de Lemon y W, y pues me trataron súper bien, me sentí totalmente realizada, con un personaje que adoro y en una historia que conforme pasaban las escenas me fui emocionando cada vez más".

Stephanie es la tía de "Yolanda" (Livia Brito) y por ende, su personaje tiene gran trascendencia en la trama.

"El personaje que me tocó nunca lo había hecho en mi carrera; una señora de pueblo que verdaderamente tiene morales y convicciones en su vida y que se convierte en el ángel del guarda de 'Yolanda', quien sueña con ser piloto y entre la tía y la sobrina siempre hay una conexión que las une y motiva a salir adelante ante todas las adversidades".

Dijo que a pesar de que la serie toca el tema del narcotráfico y hay mucha acción, también toca el tema del empoderamiento femenino.

"Me atrevo a mencionar que la serie tiene un toque muy femenino y de apoyo a las mujeres porque la protagonista es una mujer que sale adelante, ante situaciones como el maltrato, la violencia y junto con la tía, son dos mujeres que salen adelante a pesar de todo lo que les pasa", añadió.

Finalmente, Salas se mostró contenta al enterarse que la serie sobre su abuelita, doña Silvia Pinal sí se va a producir.

"¡Qué bueno! Ojalá que sí se haga, me dicen que para fines de año y si me buscan pues yo encantada de la vida. Al principio nos buscaron para que diéramos informes, como pláticas de familia, incluso hasta hice unas pruebas, pero esperaremos ahora que se reanuden las grabaciones para ver qué pasa". México (NOTIMEX)