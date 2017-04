Steve Aoki asegura que fans mexicanos son los más apasionados que ha conocido

Uno de los productores más populares en la escena electrónica en la actualidad es el Dj Steve Aoki, quien trabaja en su próximo material discográfico llamado "Kolony", en el que tendrá un gran elenco de colaboradores.

En entrevista con Notimex el músico, fundador del sello discográfico Dim Mark Records, aseguró que antes de que lance este material, seguirá tocando sus nuevas piezas en las próximas presentaciones que tenga en México, para ver cómo lo recibe el público.

Esto, debido a que piensa que la audiencia de este país es la más apasionada que tiene en el mundo, así que siempre que llega a tocar en este territorio es muy especial para él.

"Me encantan estos fans, siempre me dan tanto, mucha energía, gratitud, me hacen sentir súper orgulloso y puedo conectar con ellos", afirmó.

Agregó que hace poco acaba de hacer un remix, pensado especialmente para su público mexicano, que promocionará por plataformas digitales.

"Hice una mezcla acerca del estado actual entre Estados Unidos y México, es muy relevante y divertido, espero que la gente pueda gozarlo, aunque también es algo serio que está pasando", comentó.

Aseveró que, siendo originario de la Unión Americana y viviendo en Los Ángeles, California, siempre ha estado en contacto con el género del hip hop, por lo que desea agregar este género a su nueva placa.

"Viajo por todo Estados Unidos, para mí trabajar con este estilo es parte de lo que soy, es mi día a día estar con todo tipo de músicos, estoy alrededor de personas que quieren colaborar conmigo y yo con ellos", puntualizó.

Acerca del nombre que decidió que tendrá su próximo material discográfico, dijo que la creación de los temas ha sido como parte de una mentalidad en grupo, algo muy inspirador.

"El proceso para hacer este proyecto, junto con los artistas que trabajo, es algo distinto, pero siempre trabajamos en grupo, es como una colonia de trabajo", explicó.

Cabe mencionar que Steve Aoki actualmente ocupa el lugar número siete de los mejores tornamesistas, de acuerdo con la revista DJ Mag, mientras que en 2011 estuvo en la posición 42 y poco a poco ha subido.

El pasado jueves ofreció un concierto en Qatar, al día siguiente viajó a los Emiratos Árabes Unidos y este sábado en Baréin. Mientras que el 20 de abril hará vibrar al público del Auditorio Telmex, en Guadalajara, Jalisco.

Posteriormente dará espectáculos en países como: Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Las Vegas, Dallas, Austin, Miami), Brasil, (Sao Paulo, Brasilia, Camboriú), Suiza, España, Canadá, Bélgica, Alemania, Italia, Polonia, entre otros. México (NOTIMEX)