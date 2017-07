“Give to Live”: Apoyo a los maestros

Por Karina MUÑIZ

El verano poco a poco llega a su fin y en muy pocas semanas los más pequeños regresarán a las aulas escolares. Para esto hay que recordar que aunque las escuelas y profesores reciben un presupuesto destinado a comprar útiles escolares, éstos muy limitado y en la mayoría de las ocasiones son los propios profesores los que terminan comprando de sus bolsillos los útiles escolares que utilizarán con sus estudiantes.

Aunque al inicio del año escolar los padres de los estudiantes del valle recibimos una lista con los útiles escolares que se pide compremos a nuestros hijos esto no es obligatorio y es por eso que en la mayoría de los casos son los propios maestros los que terminan proveyendo los útiles a sus niños.

En una forma de apoyo y alivio a esta situación la organización sin fines de lucro local llamada “Give to Live” lanzó una campaña de colecta de útiles escolares para los profesores y el regreso a clases hasta el próximo 26 de julio.

En días pasados se comenzó la campaña en un evento dentro de Galería Mall en donde se comenzó a recolectar útiles escolares. “Live to Give” se unió a varios negocios alrededor de la ciudad para hacer la colecta en diferentes puntos de la ciudad. El cierre de la campaña será el próximo 26 julio en el Galería Mall de la calle Sunset. En donde no solo se realizará una fiesta con música y expositores sino que también se recolectarán más útiles.

Los útiles serán entregados a profesores de escuelas con más necesidades, explicó el vocero de la organización “Give To Live”, Ángel Escamilla quien también nos explicó que de esta manera cuando apoyamos con algún útil escolar no solo estamos apoyando a las escuelas sino que también apoyamos a nuestros propios hijos. Escamilla indicó que para más informes de dónde serán las diversas locaciones o negocios en que puede ir a dejar su donación. Puede visitar la página de Facebook de LIVE TO GIVE.

Entre los útiles que se están colectados incluyen: crayolas, borradores, papel para dibujar, hojas de copiadoras, cuadernos, lápices, gomas, folders, marcadores y plumas.