Abren Centro de Defensoría e información migratoria en el Consulado de México

Por Francisco ALEJANDRE

El Consulado de México en Las Vegas siempre ha contado con un departamento de protección, la gente que haya venido a estas oficinas podrá darse cuenta de que no hay caso o duda que no hayamos resuelto, expresó Alejandro Madrigal Becerra, Cónsul de México en esta jurisdicción, durante la apertura de la ventanilla de información migratoria “Centro de Defensoría”, realizada el pasado viernes 3 en la sede consular.

“Hoy estamos fortaleciendo este departamento para beneficio de nuestra gente, de Las Vegas, de North Las Vegas, porque no debemos olvidar la gran aportación que hace nuestra gente a la economía y tejido social de esta gran ciudad y este gran estado”, acotó, resaltando que “desde mi llegada he visto el trabajo honesto de muchos compatriotas, deben sentirse muy orgullosos de esa aportación económica. Los mexicanos vienen a los Estados Unidos, en su gran mayoría con la firme convicción de trabajar, trabajar y trabajar, para sacar adelante a sus familias. Y eso no se nos debe olvidar”.

Con esta ventanilla, Centro de Defensoría, vamos a seguir haciendo lo que nos hemos propuesto para orientar y ayudar a nuestra gente, pero de una manera más ágil, cotidiana. Por ejemplo, vamos a seguir promoviendo los talleres informativos Conoce tus Derechos, los que tienen como propósito de que nuestra comunidad sepa cómo actuar en caso de que haya una detención migratoria, explicó Madrigal Becerra.

La ventanilla será atendida por un grupo de abogados y expertos, que siempre escucharán con diligencia las inquietudes y preguntas de nuestra gente, puntualizó, destacando que “también vamos a seguir promoviendo los talleres de diagnóstico migratorio y diseminando las herramientas que ya crearon diferentes organizaciones a lo largo de los Estados Unidos, en este aspecto se hace un examen de la situación de la persona en particular, de su familia, de sus hijos y a partir de allí se analizan las opciones que existen -desde el punto de vista legal- para tomar decisiones de vida.

“También vamos a seguir promoviendo la información sobre la doble nacionalidad, qué podemos hacer en el Consulado y así como fortalecer nuestro programa de visita a los centros de detención y cárceles, sobre todo porque ahora tenemos el apoyo legal de algunos abogados”, externó.

Seguiremos trabajando en la expedición de matrículas, pasaportes y otros documentos, eso lo hacemos de manera cotidiana y en un horario de prácticamente 12 horas, además de una jornada sabatina mensual y un consulado móvil al norte de Nevada, sostuvo.

“Vamos a seguir trabajando con las autoridades locales, para sensibilizarlas en el sentido de que nuestra comunidad está aquí para trabajar. Es gente que cumple con la ley, paga impuestos, consume, envía a sus hijos a la escuela, y tiene además una gran confianza en que el futuro para sus hijos será mejor. Esa es una de sus apuestas, la educación de sus hijos es valiosa e importante”, señaló.

Cada lunes, el oficial David Ciénega de la Policía Metropolitana de Las Vegas explica a la comunidad pasos concretos para disminuir los problemas que se presentan en su cotidianeidad. “Muchas veces, no pagar una infracción de tránsito puede ser la diferencia entre tener o no documentos migratorios”, acotó Madrigal Becerra.

La línea de información y Asistencia a Mexicanos es: 1 (855) 4636-395.

El mensaje del cónsul fue breve, pidió mantener la calma, estar bien informados y tomar buenas decisiones.