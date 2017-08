Advierten contra el fraude dirigido a familias inmigrantes

Francisco ALEJANDRE y Roberto PELÁEZ

Mientras el debate sobre la inmigración se intensifica a instancia nacional, los estafadores -en su mayoría categorizados como notarios-, del sur de Nevada están aprovechándose de las familias de inmigrantes que tratan de permanecer legalmente en el país.

Sin embargo, la Representante de Estados Unidos Dina Titus (D-Distrito 1) y varios grupos de servicio social ofrecen educación y ayuda para protegerse contra el fraude migratorio.

Los grupos de servicios sociales advirtieron a las familias de inmigrantes, acerca de los llamados “notarios” que podrían prometer ayuda legal en la presentación de trámites de inmigración, pero que nunca lo hacen, sencillamente no pueden hacerlo.

Eventos como este son muy útiles a la comunidad, comentó para los lectores de El Mundo el salvadoreño Aníbal Santos el pasado miércoles 9 en la Feria de inmigración y prevención de fraudes efectuada en el East Las Vegas Community Center, encabezada precisamente por Titus.

Santos acudió al evento para tratar de obtener información sobre qué va a pasar con su padre, acogido desde hace muchos años al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), y aseveró que prefiere acudir a ferias como estas, dijo, antes de escuchar rumores o acudir a oficinas de notarios que se aprovechan de personas desinformadas.

Papá ha realizado todas sus reinscripciones a tiempo, entonces con Donald Trump en la presidencia y que recalquen en la Casa Blanca que temporal quiere decir eso... temporal, qué va a suceder con los beneficiados por el TPS, no sólo de El Salvador, prosiguió el entrevistado para argumentar su preocupación. ¿Cuánto puede demorar si lo reclamo en caso de que vayan a quitar el TPS? Se preguntó.

La congresista llegó al East Community, donde la esperaba más de medio centenar de personas, se detuvo a saludar a muchas de ellas, concedió unos minutos a los medios para destacar la importancia de estar informados, y exhortó a la comunidad a acudir al mismo sitio, los miércoles (de 3 a 6 de la tarde), para externar las preocupaciones a sus representantes. Vale apuntar que Titus es copatrocinadora de Notario Victim Relief Act, cuyo objetivo es proteger a los inmigrantes de la deportación si han sido víctimas de los fraudes de notarios.

Santos destacó que insiste con su padre porque éste puede, llevado por la incertidumbre de lo que va a pasar con el TPS, acudir con notarios que se aprovechan y abusan, preferimos, dijo, ir a Ferias, a Talleres como el ofrecido recientemente por el Consulado de El Salvador junto a la abogada Katia Pereira y la organización Hermandad Mexicana.

Estuvieron en la mencionada Feria, prestos a ofrecer informaciones y ayudar a la gente, Tirso Sermeño, cónsul de El Salvador en Las Vegas; representantes del Consulado de México; Mi Familia Vota; Hermandad Mexicana; Nevada SMP; State of Nevada Ombudsman of Consumer Affairs for Minorities; USCIS; Dreams Big Vegas; Nevada Legal Services; CHISPA; UNLV Immigration Clinic y PLAN, entre otros.

Hasta la conocida activista Astrid Silva, quien estuvo desde temprano en la actividad, se acercó una madre para platicarle de su temor si la separan de su hijo Dreamers.