Alegría y compromiso de nueva directiva de COLAVE

Por Roberto PELÁEZ

… y cuando me oyó tocar / le cayó la gota fría

Carlos VIVES

Este es un nuevo compromiso que asumimos con entera responsabilidad, nuestra primera tarea es acercarnos a los colombianos, ayudarlos, y contribuir a la unidad latinoamericana, afirmó Octavio Posada tras el juramento de la nueva directiva de COLAVE en la celebración del aniversario 207 de la independencia de Colombia el pasado sábado 22.

Junto a Posada fueron presentados Lía Acosta (vice presidenta), Rita Ramírez (secretaria), Federico Ariza (revisor fiscal), Agustín Herrera (tesorero), Carmen Mahan (relacionista pública), Lena Lee, Víctor Rodríguez y María E. Maya (vocales), todos ellos forman parte de la actual directiva de Colombianos en Las Vegas (COLAVE).

Me lleva él o me lo llevo yo/ pa’ que se acabe la vaina

¡Ay! Morales a mi no me lleva/ porque no me da la gana

Moralito a mi no me lleva/ porque no me da la gana.

Al intervenir en el concurrido evento –más de 150 personas-, Acosta llamó a trabajar para seguir adelante con la comunidad colombiana, dar a conocer y promover la cultura y tradiciones colombianas; estamos orgullosos de asumir este compromiso y vamos a trabajar para corresponder a la confianza que ustedes han depositado en nosotros, agregó la vicepresidenta de la organización que data de 1989 dirigiéndose a los presentes.

Entre los invitados, aparte de los colombianos, tomaron parte en la actividad mexicanos, boricuas, nicaragüenses, brasileros, cubanos, guatemaltecos y ecuatorianos, entre otros, que aplaudieron las palabras de los representantes de la directiva, sobre todo las relacionadas con la unidad de los grupos comunitarios que existen en el valle.

Moralito, Moralito se creía/ que él a mí, que él a mí me iba a ganar/ Y cuando me oyó tocar/ le cayó la gota fría.

En medio de la contagiosa canción de Carlos Vives se aprovechó la oportunidad para entregar un diploma de reconocimiento a José Tarasona, quien por más de dos años lideró la organización Colombianos en Las Vegas, y encabeza la Cámara de Comercio Colombiana (CCC), dicho diploma fue recogido por la esposa del homenajeado.

Vale apuntar que Tarasona y la directiva anterior de COLAVE impulsaron múltiples actividades relacionadas con la superación, específicamente inglés, computación y economía, además organizaron varios consulados móviles para colombianos.

Trascendió en el evento que el venidero sábado 19 de agosto la comunidad colombiana podrá acceder a diferentes trámites legales, entre ellos el relacionado con solicitud de pasaporte, permiso de viajes, y otros, en el consulado móvil que se llevará a efecto en el 3650 al sur de la Jones, en el horario comprendido de 8 de la mañana a 2 de la tarde.

La celebración por el aniversario 207 de la independencia colombiana fue un momento propicio para degustar diferentes platos típicos del país cuya población supera los 48 millones de habitantes.