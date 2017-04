Caridad: Organización de apoyo a los desamparados

Por Karina MUÑIZ

Cuando uno visita el centro de Las Vegas o la zona de Downtown se da cuenta de que poco a poco esta zona se convierte en una de las más “Hípsters” o de las favoritas de los jóvenes por sus cafés, restaurantes, clubs, galerías, etcétera.

Pero desafortunadamente en esa zona también existe una población creciente de personas desamparadas. Es por eso que desde hace dos años una joven californiana que experimentó trabajar con desamparados en el vecino estado llegó a Las Vegas con la meta de crear un grupo diferente de apoyo a los desamparados la organización “Caridad”.

Caridad como lo dice su nombre es basada netamente en caridades de la comunidad y de organizaciones ya existentes en nuestro estado y de otras que se enfocan en el centro de Las Vegas como el de “Downtown Project” que ha apoyado esta organización desde sus inicios.

Meredith Springgs es la directora y organizadora de esta joven pero exitosa organización no lucrativa que no sólo ayuda a las personas sin nada, lo hace junto con la ayuda de las cientos de organizaciones que ya ayudan a los desamparados de nuestro estado pero con el propósito de que estas personas no vuelvan a reincidir y vuelvan a terminar en las calles.

Esto lo hacen según Springgs por medio de lo que llaman “Outreach” que es literalmente salir a las calles y hablar con cada persona que vive en las calles y preguntarles que necesitan.

Los servicios van desde ayudarles a conseguir una Identificación, una licencia, ir a un centro de rehabilitación, ayudarlos a conseguir un lugar estable donde vivir, obtener un trabajo y hasta obtener los servicios de transporte de Lyft que puede llevar a personas por medio de un programa que tiene Caridad a sus citas de empleo y entrevistas.

¿Pero qué hace a Caridad diferente a las otras organizaciones locales? Que no solo los ayudan a salir de la calle sino que ayudan a que estas personas se conviertan en autosuficientes y no vuelvan a terminar en la misma situación que los llevó a terminar en la calle.

La joven filantrópica llegó a entrenar a un grupo de voluntarios que junto con ella salen todas las semanas a buscar a sus nuevos clientes. Meredith nos explicó que ella no tiene una varita mágica, no hace milagros ni puede hacer este trabajo sola, sino que lo hace junto con sus voluntarios y por supuesto junto con todas las organizaciones locales que ya existen en Las Vegas, como Nevada Help, Salvation Army, entre otras.

Para terminar nuestra plática con Meredith le preguntamos cuál es su meta con esta organización y simplemente nos contestó “quizás suene imposible pero es que no exista ningún desamparado en nuestra ciudad”.