CCSD gana 24 premios por mérito de Magnet Schools of America

El 2017 poco a poco se convierte en un año de banner para las Escuelas Magnet en el Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD).

Lo anterior porque 23 escuelas del Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) son beneficiarias de 24 Premios de Mérito de Escuelas Magnet de América (MSA) para 2016-17.

Nueve escuelas Magnet recibieron la condición de Escuelas de Excelencia y 14 escuelas recibieron la de Escuelas de Distinción. “Nos sentimos sumamente honrados de ser reconocidos por MSA por nuestro compromiso de ofrecer programas de alta calidad para los estudiantes del CCSD”, dijo Gia Moore, Directora de Escuelas Magnet y Director de Academias de Carreras y Técnicas.

Las siguientes escuelas obtuvieron el Premio 2016-17 a la Escuela Magnet de Excelencia de MSA, que es la categoría de premio al mérito otorgado a un selecto grupo de escuelas Magnet de todo el país que han demostrado el más alto nivel de excelencia en todas las facetas de la aplicación de mérito:

* Advanced Technologies Academy

* CVT Gilbert Magnet School

* Ed W. Clark High School

* James Cashman Middle School

* Southeast Career Technical Academy

* Thurman White Academy of the Performing Arts

* Valley High School (Academy of Hospitality and Tourism)

* Veterans Tribute Career & Technical Academy

* Walter Bracken STEAM Academy

Estas escuelas obtuvieron el Premio a la Escuela Magnet de Distinción 2016-17, que es el segundo nivel más alto de premios otorgados a las escuelas Magnet que han cumplido con todos los requisitos básicos esbozados en los premios al mérito de MSA.

* Canyon Springs High School

* Desert Pines High School (Academy of Communications & Information Technology)

* Desert Pines High School (Academy of Hospitality)

* East Career and Technical Academy

* Jim Bridger Middle School

* Jo Mackey Academy of Leadership and Global Communication through Technology

* K.O. Knudson Middle School

* Kit Carson International Academy

* Las Vegas Academy of the Arts

* Northwest Career and Technical Academy

* Rancho High School (Aviation Science & Technology)

* Roy Martin Middle School

* Sandy Searles Miller Academy For International Studies

* Southwest Career and Technical Academy

* West Career and Technical Academy