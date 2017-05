Cox continúa ofreciendo becas de diversidad para graduados

De Nuestros SERVICIOS

Cox Las Vegas llevó a cabo su presentación de Becas de Diversidad 2017 en una ceremonia anual realizada el pasado 26 de abril, en el Clubhouse del campo de golf TPC Summerlin.

Cada uno de los 10 becarios de este año, recibió 3,500 dólares en asistencia de Cox, como parte de una promesa de 175 mil dólares, por cinco años, para conceder becas competitivas, en asociación con diversas organizaciones comunitarias.

Desde el 2014, la proveedora de telecomunicaciones local, ha entregado 140 mil dólares, como se menciona líneas arriba, cumpliendo así el compromiso establecido por la empresa de contribuir con becas de diversidad. Esta fue la cuarta de cinco entregas.

“Cox se enorgullece en apoyar a estudiantes provenientes de todo tipo de herencia, en su viaje hacia una educación superior”, comentó el vicepresidente y líder de mercadeo, Michael F. Bolognini, agregando que “durante las dos décadas pasadas en el Sur de Nevada, Cox ha hecho del apoyo a la educación y la diversidad una de sus prioridades, incluyendo los fondos de su programa anual de becas de diversidad para graduados”.

Este año los ganadores fueron:

Michelle Zhu (Cox + Organización de Chinos Americanos); Alec Dachs (Cox + Asociación Puertorriqueña de Las Vegas); Kellisa Shirane (Cox + Centro de la Comunidad Gay y Lesbiana de So Nevada); Allen Shelton, Daniela Johnson (Cox + Liga Junior de Las Vegas); Aung Oo (Cox + Consejo Asiático de Desarrollo de la Comunidad) y Zoe Brill (Cámara de Comercio Gay y Lesbiana de Cox +); Jonathan Sosa y Robyn Myers (Cox + Girl Scouts of So. NV) y Ezra Yoseph (Fundación Cox + Theta Pi Lambda).