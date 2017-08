Cumple una década la Academia Civil Hispana de LV - Inician las lecciones el miércoles 23

Por Roberto PELÁEZ

Con la motivación de arribar dentro de poco a sus primeros 10 años, el miércoles 23 comienza otra versión de la Academia Civil Hispana en la ciudad de Las Vegas, la segunda del año, según informó para los lectores de El Mundo el oficial David Ciénega, quien funge como director de la misma.

Los participantes, explicó el entrevistado, conocerán cual debe ser la conducta a seguir por los ciudadanos cuando los detiene un oficial de la Policía, cuales son los deberes y derechos, los pasos a seguir para denunciar un delito, y reitero, porque lo hemos precisado en otras oportunidades, la comunidad debe tener bien claro que no trabajamos vinculados a inmigración, no ofrecemos información sobre estatus migratorio... insistimos, nuestra prioridad es hacer cumplir las leyes, velar por la tranquilidad ciudadana, y ese tema queda claro en cada una de nuestras Academias, sin embargo no resulta ocioso volver sobre él, insistió el oficial Ciénega, a quien también se puede encontrar en la sede del Consulado de México en Las Vegas.