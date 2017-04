Cupones “ESA” no son para nosotros

Por Sylvia LAZOS (*)

Si usted ha escuchado anuncios sobre la Cuenta de Ahorros de Educación, conocida por sus siglas en inglés como ESA’s o también “vouchers” (cupones), es porque proponentes tienen los recursos para inundar a nuestra comunidad con promociones en muchos medios. Grupos fuera de Nevada han invertido millones de dólares porque no creen en las escuelas públicas.

Actualmente, este programa no está vigente porque el Tribunal Supremo de Nevada decidió que era inconstitucional, ya que tomaba fondos de escuelas públicas -- aproximadamente $5 mil por estudiante -para asistir a una escuela privada. Existen propuestas de ley, SB506 por el Gobernador y SB359 por el Senador Hammond, que reinstalaría este programa usando fondos generales, hasta $25 millones en 2017-18.

Para recibir un cupón ESA, un padre tiene que retirar a su hijo de la escuela pública e inscribirlo en una escuela privada. Lo que no dicen es que la mayoría de las escuelas privadas en Las Vegas cuestan más de lo que los ESA’s ofrecen, que muchas de esas escuelas privadas discriminan. No hay requerimiento de ingresos u otras calificaciones para recibir los fondos, lo que quiere decir que esos fondos pueden ser aprovechados hasta por familias con dinero.

Puntos claves a saber sobre los ESA’s

La mayoría de las escuelas privadas cuestan más (entre $8,000 a $10,000) de lo que provee el programa ($5,100) así que las familias todavía tendrán que proporcionar miles de dólares por estudiante por año y de sus propios bolsillos. Así que una familia de tres niños tendrá que pagar más de $9,000 por año para asistir a una escuela privada.

Las escuelas privadas no tienen que proveer transportación o comidas gratis o reducidas, así que siguen siendo una barrera para familias pobres. Además existen costos extras como los uniformes, costos para asistir a viajes educativos (field trips) y para participar en deportes.

La mayoría de las escuelas privadas están en Henderson o Summerlin, no están en el este de Las Vegas donde vive nuestra comunidad latina.

Las escuelas privadas pueden discriminar contra religión, preferencia sexual, ingresos, acento, origen nacional, raza, etc. y no tienen que comprobar que tienen éxito con estudiantes.

No hay suficientes fondos para las solicitudes que ya se han hecho. Se espera que la manera que se va a resolver el problema es dar los fondos a las familias que aplicaron primero, que pueden ser o no familias con necesidad.

¿Cuál es el propósito de este programa?

Según los que apoyan los cupones ESA, el punto es dar opciones a familias para asistir a una buena escuela. Es cierto que tenemos varias escuelas públicas que no se están desempeñando y hay varias en donde vive la comunidad latina. Pero ¿por qué no usar los fondos para mejorar esas escuelas? El Gobernador ha propuesto recaudar $60 millones para pagar por este programa pero ese dinero servirá mejor para expandir programas para los estudiantes que hablan inglés como segundo idioma (ELL).

Es ilógico que teniendo tantas necesidades como problemas en reclutar maestras con experiencia y aulas sobre capacitadas el estado prefiere darle $60 millones a las escuelas privadas.

Hasta ahora la mayoría de la gente que ha aplicado viven en los códigos residenciales más costosos, ¿como es posible que se vayan a recaudar fondos educacionales para familias de altos ingresos?

Este programa no beneficia a nuestra comunidad latina y no debemos de apoyarla. Díganle a sus representantes que voten NO a SB506 y SB359 y que usen nuestros fondos públicos para mejorar nuestras escuelas públicas.

(*) Sylvia Lazos es Directora de Política, de la organización Educate Nevada Now.