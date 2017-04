De Las Vegas a Sonora: Acopian juguetes para niños necesitados

Por Roberto PELÁEZ

Una vez más, como hace varios años por esta fecha, Xenia Gómez acopia juguetes nuevos para llevar a niños en México, un gesto al que la comunidad corresponde con mensajes de agradecimiento y aliento... por eso mientras usted lee este periódico el fin de semana, ella se multiplica, visita los tres lugares acondicionados para la recogida.

La escuela Josefa Ortiz de Domínguez, explica Gómez, se ubica en el municipio Santa Ana, del viejo Sonora, en México, y cada año la visitamos para llevar juguetes nuevos a los alumnos en ocasión del Día de los Niños, aunque nuestra ayuda no se limita a juguetes para los pequeños, vamos también a la casa Hogar Sinaí Timoteo para entregar alimentos no caducados que les resultan de ayuda y ellos agradecen mucho, y agregamos ropa.

Ya se reciben juguetes en la Botánica La Guadalupana (1934 al este de la Charleston); en el local que ocupa Money Express Tax (1926 E. Charleston), y en Tu nueva imagen (1111 al norte de la Nellis), destaca la entrevistada, o sea, de cierta forma ya estamos un poco adelantados, sin embargo queda mucho por hacer, es un trabajo que exige tiempo, dedicación y mucho amor, precisa.

Quizás alguien piense que esto se limita a acopiar juguetes, alimentos y ropa, dice, pero no es así, primero informamos a la gente de qué fecha a qué fecha vamos a recolectar, siempre en días previos a la celebración del Día de los Niños, nos encargamos de juntarlo todo, después clasificamos los juguetes por edades, para no darle a un niño o un adolescente un juguete que no tiene nada que ver con su edad, es una clasificación que como le dije antes lleva tiempo.

Y a todo lo que le expliqué súmele el traslado, que conducimos alrededor de nueve horas, y esto lo hago ya desde hace varios años, en compañía de algunas buenas persona del valle, -el año pasado me acompañaron Jackie Sosa y Héctor Sánchez-, lo importante es que llegue nuestra ayuda hasta los más necesitados de Sonora, tanto de la escuela como de la casa hogar... la sonrisa de los niños, el brillo en los ojos de las personas que tienen menos compensa todo el esfuerzo, es una experiencia muy bonita, pero sobre todo muy noble.

Se trata de niños cuyos padres no pueden o no tienen la posibilidad de obsequiarles un juguete en una fecha tan especial para los más pequeños, y por otro lado están a ropa y los alimentos, nuestra aspiración es ayudar, tender la mano desde el valle de Las Vegas hasta la escuela y la Casa Hogar, gracias a la colaboración de mucha gente, el apoyo... sin ese respaldo sería imposible llegar con la ayuda hasta allá por varios años, advierte.

Quiero destacar también que, por ejemplo, el año pasado los niños de la escuela, los adultos que viven en la Casa Hogar, conocieron, vieron las caras de Jackie, de Héctor, nos agradecieron, nos besaron y abrazaron, si embargo siempre explicamos cómo funciona el trabajo de acopio, la cantidad de personas que se acerca en Las Vegas para entregar, donar cosas, o sea, no se trata sólo de las personas que ellos ven, hay mucha gente detrás a la que nosotros le agradecemos por participar... es, como siempre digo, una manera de alimentar los sueños, concluye Gómez y sube a su auto para recorrer los puestos de acopio.