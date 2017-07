El congresista Luis Gutiérrez aconseja a los niños que no abran la puerta a ICE

Por Roberto PELÁEZ

Si un niño me pregunta si debe abrir la puerta sabiendo que quien toca se va a llevar a su madre o su padre, yo sin pensarlo diría ¡no! Señaló el congresista demócrata Luis Gutiérrez durante un encuentro en uno de los salones del hotel y casino Bally’s.

Convocado por Promotores Unidos USA, el conocido congresista ofreció sus impresiones sobre diferentes aspectos que preocupan sobre todo a la comunidad hispana y respondió preguntas; muchas de sus intervenciones fueron interrumpidas por aplausos.

No se puede acusar de tráfico humano a una persona que trae a sus hijos huyendo de la violencia, de las drogas, de la prostitución, porque... qué no haría un padre por propiciar a sus hijos una vida mejor, segura, se preguntó.

Si visito una escuela, prosiguió, aunque los niños me conocen, no me preguntan cómo se llega a congresista, qué hace un congresista, cuál es el trabajo de un congresista... me preguntan si deben abrir la puerta a quienes se llevarán a sus padres y los dejarán solos sin reparar en quién se hará cargos de ellos.

Eso ocurre porque hay miedo, hay incertidumbre, y lo que era seguro ya no lo es, reflexionó Gutiérrez, quien antes de iniciar la plática agradeció a todos su asistencia. Hay menos regocijo, menos entusiasmo, menos asistencia a los eventos, y se cuida más el dinero.

Debemos hablar claro, reiteró, hay personas que no quieren que deporten a nadie, pero yo no quiero narcotraficantes en mi barrio, cerca de mi familia, tengo una responsabilidad ante la sociedad, sin embargo debemos tener presente que no todos los indocumentados son narcotraficantes, no todos son criminales, estamos seguros que la mayoría no son criminales, afirmó categórico, entonces debemos hablar y sobre todo actuar en defensa de la comunidad, subrayó en medio de los aplausos.

Me alegro, acotó, que México pertenezca al llamado Grupo de los 20, pero cuando hace unos días el presidente Donald Trump dijo en el evento de G-20 que México va a pagar por el muro, me hubiese gustado que el mandatario mexicano le saliera al paso, dijera algo, reaccionara... me quedé con los deseos.

Nosotros no queremos muro, como no queremos que se aumente el número de agentes fronterizos y oficiales de inmigración. Por otro lado, sabemos que hay congresistas, políticos, que aunque piensan de una forma, no adoptan una postura o toman una decisión que favorezca a la comunidad, porque anteponen su carrera política, quieren ver qué es más beneficioso.

Si observamos nos vamos a percatar que muchos de los aspectos esgrimidos por Trump durante su campaña han cambiado; los republicanos quieren echar abajo, poner a un lado el Obamacare y no se ponen de acuerdo, desean cambiar los impuestos y no se ponen de acuerdo, pero en algo sí son consistentes: ¡son antiinmigrantes! Eso es lo que los une. ¡Son oportunistas! Trump cambia todo menos su posición antiinmigrante, sentenció el congresista.

En medio de su conversación hizo un llamado a la unidad, a que quienes puedan se hagan ciudadanos.

Patricia Hernández, de Casa Guerrero en Las Vegas, intervino para referirse al trabajo que realizan e hizo énfasis en la necesidad de que la educación no quede a la zaga.

A manera de conclusión Gutiérrez hizo una premonición cargada de optimismo: antes de 20 años vamos a tener un presidente o una presidenta latina.