El persistente sueño de Glenda Alfonso

Por Roberto PELÁEZ

El intercambio cultural entre Estados Unidos y Cuba complace a unos y no tanto a otros... Glenda Alfonso pertenece al grupo que ve con buenos ojos que los artistas de uno y otro país puedan presentarse aquí y allá, aunque -dice- algunas personas me miran mal no me rindo, afirma, por eso fundo The Cuban House, Inc, una organización non profit, agrega.

Considero que los mandatarios pasan y la cultura queda, sin importar el más de medio siglo de relaciones tensas entre ambas naciones, separadas por sólo 90 millas, y tantas cosas en común o relacionadas, más aun en la música, el cine, la literatura, argumenta la entrevistada.

Respeto el dolor, el luto de personas que viven allá y aquí, en esta nación que nos acoge, y es algo que debemos agradecer, resalta, pero creo el que el odio, el rencor, vivieron ya por mucho tiempo, persistir en eso es como vivir detenida en el tiempo... los hijos, nietos, bisnietos tienen otros intereses y eso no quiere decir que pongamos a un lado la historia, ni la cultura, lo que forma parte de nuestras vidas, comenta.

Graduada de médico-anestesióloga en Ciudad de La Habana, Alfonso fue de los primeros especialistas que acudieron a Venezuela en el 2003, allí permanece hasta el 2009; ahora mismo, apunta, llevo 14 años fuera de Cuba. Presto servicios en Guatemala cuando aquel país es afectado por un huracán, y vuelvo a Venezuela del 2010 al 2013.

Su madre vive en Santiago de Las Vegas, cerca del aeropuerto internacional José Martí en la capital cubana, allá también tengo una hija, sostiene, y luego se refiere a las adversidades propias del llamado Periodo Especial, tras la desaparición del campo socialista a principios de los 90. Mi madre, profesora de Química, se va a vender piezas de artesanía a la catedral, un lugar frecuentado por turistas, recuerda.

En abril del 2014 Glenda Alfonso viaja a Miami con visa de turista, y a los 15 días se traslada a Las Vegas a instancias de una amiga, trabaja como asistente de médico pues no ha podido revalidar su título.

Con The Cuban House, Inc., precisa, pretendo facilitar el viaje a esta ciudad de músicos, pintores, gente de teatro, artesanos, humoristas de la isla, que la gente, sin importar nacionalidad, conozca la cultura cubana, es un sueño que quiero hacer realidad, sentencia.