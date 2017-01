En evento comunitario ofrecieron mil cascos e información

Por Roberto PELÁEZ

Estos son de los eventos que la raza no debe perderse, sin embargo, mire, se pueden contar los hispanos con los dedos de las manos, no vienen, muchas veces no se informan, y lo resuelven todo con que no tienen tiempo.

Luis Juárez se refiere al evento del pasado sábado organizado por la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD, por sus siglas en inglés), personal del dealer Jaguar y Rand Rover, el Distrito Escolar del Sur de Nevada (CCSD), y donde se obsequiaron mil cascos destinados sobre todo a quienes transitan en bicicleta.

Como atractivo tomaron parte en la actividad Ricardo Laguna, campeón mundial en la modalidad de BMX, y otros exponentes de este atractivo deporte, quienes hicieron demostraciones muy aplaudidas por el público.

Más que todo, comentaron oficiales de Metro, se trata de que la gente gane en conciencia, se sensibilice y comprenda que es necesario utilizar los cascos como medida de seguridad, contrario a lo que muchos piensan, ni se limita a los menores y ni es sólo para quienes montan bicicleta, adujeron.

Mientras enseñaban a varios niños a escoger el casco por la talla para que les quede ajustado, los oficiales apuntaron que es válido para ciclistas, quienes andan en patines, en scooter, entre otros.

Los cascos de protección son para niños, adolescentes, jóvenes y adultos, especificaron los oficiales, tanto si van a montar en la calle, donde también deben respetar las leyes del tránsito, como si van a pasar un rato dentro de un parque... protegerse nunca está de más, afirmaron.

Juárez aprovechó para hacer preguntas en diferentes stands, pero se detuvo más tiempo en el de seguros AAA, es que deseo me hagan un estimado, explicó, y luego se fue con sus dos pequeños a disfrutar de la exhibición de los deportistas.

Es muy importante que la gente venga, aprenda, señaló el oriundo de Guanajuato asentado en Las Vegas, no es ponerse el casco por ponérselo... pero cuando los niños o los jóvenes ven que su padre monta bicicleta y utiliza el casco, o va al parque y lo lleva, es como un patrón, a los hijos hay que enseñarles medidas de seguridad, a protegerse, abundó.

El pequeñín Jack Wash se llevó los mayores aplausos por sus maniobras con el scooter pese a su corta edad; Cody Thomson, Jonathan Bronson y Adin Fly también resultaron muy elogiados. Aparte de subir a la rampa y hacer evoluciones en el aire, uno de los deportistas saltó sobre cinco personas acostadas, incluidos dos agentes del orden.