En Rancho High School dan a conocer nueva directiva de HSU

Por Rafael ROMERO

Con dos años de experiencia dentro de las filas de la Unión de Estudiantes Hispanos (HSU) en Rancho High School, Jocelyn Vásquez (en la foto a la izquierda) fue recientemente seleccionada presidenta de la organización que cuenta con 10 alumnos en su directiva.

Me gusta el trabajo que realiza HSU, explica la joven, participar en las actividades de la escuela y que nos acerquen a la comunidad, agrega, por eso cuando me propusieron para ser presidenta no lo dudé, creo que desde hace un año me preparaba para esto.

Junto a Vásquez cierran filas en la directiva Érica Bonilla (vice presidenta), Leslie Martín (secretaria), Araseli Vásquez (tesorera), Abel Nápoles (relacionista público), Aritzy Juárez, Kevin Ángeles, Cynthia Soto, Dayanara Virrueta y Jacqueline Lazcano (historiadora).

Todos nos conocemos, acota la entrevistada, tenemos bien claro los objetivos de HSU y lo que podemos hacer no sólo por la organización, los estudiantes y la comunidad, argumenta; fundada en 1989, afirma, la Unión de Estudiantes Hispanos de Rancho tiene ya una larga trayectoria de trabajo estudiantil y comunitario.

Nos enfocamos, prosigue, en compañeros de estudios que tienen necesidades, por ejemplo, puede ser que afronte dificultades con determinada materia, y ahí está HSU para brindar una especie de ‘padrino’ aventajado en esa misma materia que puede ayudar; también apoyamos a alumnos cuyos padres tienen pocos recursos, podemos donar ropa, zapatos, pero esto es algo que platicamos antes con el estudiante, si está de acuerdo o no, enfatiza.

Por otro lado está nuestra participación en las actividades de homenaje a César Chávez en el Gary Reese Freedom Park, la entrega de juguetes, subraya la líder de HSU, y la limpieza de parques, nos vinculamos a otros clubes que hay en la escuela para organizar eventos que nos permiten recaudar dinero para ayudar con becas a alumnos que desean continuar estudios... desde hace varios años HSU entrega dinero para becas a miembro destacados dentro del club, es una forma de reconocer el trabajo y la participación de los estudiantes, resalta.

Sabe, precisa, desde que pertenezco a HSU me llama la atención, pues se trata de algo más que un club con jóvenes estudiantes, bilingües, hispanos por demás, como su mismo nombre deja sentado, sostiene, el grupo es una familia, analizamos los problemas que pueden afectar a alguien, vemos como encontrar la manera de ayudar, y en la misma profesión que deseamos se destaca la entrega a la comunidad, yo misma quiero ser paramédico, eso da la posibilidad de hacer, ayudar a un ser humano, en pocos segundos, salvarle la vida, apunta, es algo noble, solidario, y esa es una característica de los jóvenes de HSU, concluye.