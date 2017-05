Esperanza Latino Teacher Awards el premio es un reto para seguir adelante

Por Roberto PELÁEZ

Todavía no me lo creo, dice mientras trata de ocultar una lágrima persistente... se imagina, entre tantos maestros destacados, con mucha experiencia, que me seleccionen para un premio como este... no sé, aun me resisto a asimilar la noticia.

Habla Carla Siller, uno de los tres maestros premiados el pasado jueves 4 en el hotel y casino New York New York por la conocida organización Chicanos por la causa (CPLC, por sus siglas en inglés). Los otros homenajeados fueron Bambi Friley y Sergio Lopes, también con una labor digna de elogios dada su constancia y dedicación.

Se trata de 1st Annual Esperanza Latino Teacher Awards, actividad presentada por Southwest Airlines, y el premio consistió en un hermoso trofeo de cristal y un cheque de 2 mil 500 dólares a cada uno de los galardonados.

Junto a los premiados y sus familiares, a los exponentes de CPLC Nevada y la mencionada aerolínea, uno de los más contentos durante la ceremonia era Rumaldo Chaidez, anfitrión de la actividad, quien entre otros aspectos denotó una gran capacidad organizativa junto a su equipo de trabajo.

Siller trabaja como maestra en la Ira J. Earl Elementary; Friley en Robinson Middle School, y Lopes en Chaparral High School. La primera y el tercero fueron reconocidos como latino Educador Award, mientras la segunda fue premiada como multicultural educador award.

De cada uno de ellos, antes de ser llamados a recibir su galardón, se mostró un pequeño vídeo como muestra para que los asistentes conocieran a los premiados y su quehacer.

Los tres resaltaron, en sus palabras de agradecimiento, el apoyo de su familia, y el hecho mismo de que el reconocimiento es un reto para seguir adelante en pos de futuras metas, además de la satisfacción de contribuir a la educación de las nuevas generaciones.

Trascendió que la organización Chicanos por la causa se fundó en 1969 en Phoenix, Arizona, de una u otra forma impacta la vida de alrededor de 265 mil personas; extendió sus servicios a Nevada en el 2010, también alcanza a Arizona y Nuevo México. Se trata de una corporación de desarrollo comunitario que brinda múltiples servicios y empodera a las personas facilitándoles que puedan salir adelante.

Entre las áreas que atiende CPLC se distinguen el desarrollo económico, educación, vivienda, y servicios sociales; cuenta con 48 programas y unos 830 empleados, lo que convierte a CPLC en la tercera entidad hispana sin fines de lucro más grande del país y una de las mayores instituciones de beneficencia en Arizona.