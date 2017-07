Están abiertas las inscripciones para la Academia Civil Hispana de NLV

Por Roberto PELÁEZ

Si le interesa conocer aspectos relacionados con el desempeño de los oficiales de la Policía, comenzó el periodo de inscripción con vistas a la próxima edición de la Academia Civil Hispana en la ciudad de North Las Vegas.

Temas como la brigada canina o K-9, pandillas, narcóticos, patrullas, SWAT, detectives, además de demostraciones en clases, la investigación en el lugar del delito, tránsito e información sobre recursos comunitarios, entre otros, serán impartidos en la mencionada Academia Civil.

Oficiales y personal del Departamento de Policía de North Las Vegas tendrán a su cargo las lecciones, todos ellos con suficiente experiencia en el servicio policial, y dispuestos a transmitir todos sus conocimientos, pericia y habilidades a los participantes en la Academia, manifestó a El Mundo Soledad García, del referido Departamento.

En esta oportunidad, agregó, la Academia tendrá una duración de nueve semanas, las clases serán los miércoles en el horario comprendido de 6:30 a 9 p.m., del 20 de septiembre al 15 de noviembre.

Alguien pudiera considerar que falta bastante para el inicio de nuestra última Academia del 2017, expresó García, sin embargo es bueno advertir que el cupo es limitado y está abierto el periodo de inscripción.

Las personas interesadas en tomar parte en la Academia, abundó, deben conocer que la misma no tiene ningún costo, está disponible para los residentes en el Condado de Clark y no se revisan los antecedentes no penales.

Las condiciones exigidas son tener más de 18 años y asistir a siete de las nueve sesiones de clases para hacerse acreedor del certificado de graduación.

La Academia Civil Hispana del Departamento de Policía de North Las Vegas se llevará a efecto en el 2550 al norte de Las Vegas Boulevard.