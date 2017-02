Joven de Nevada comienza su sueño conociendo al presidente Trump

Por: Karina MUÑIZ

Se llama Emmanuel Berrelleza y aunque es muy jovencito él sabe lo que quiere ser en el futuro: El primer presidente latino de los Estados Unidos.

A sus tan solo 17 años Emmanuel, de padres mexicanos, es uno de solo dos estudiantes del estado de Nevada que nos representaran en Washington DC. Bajo el programa “United States Youth Senate Program” o El Programa de Jóvenes del Senado de los Estados Unidos el cual es una experiencia educativa para estudiantes excepcionales de preparatoria interesados en continuar una carrera en servicios públicos.

Cada año se escogen sólo a dos estudiantes por estado quienes pasan una semana en Washington D.C aprendiendo y conociendo al gobierno en acción y además tienen la oportunidad de conocer al presidente de los Estados Unidos. Pero para ser elegido el estudiante tiene que haber sido escogido por el Senado de su Estado.

Este joven, cuyos padres son de Tijuana, México, actualmente estudia en la Preparatoria Valley High School y además de tener excelentes calificaciones y haber sido acreedor del programa Jóvenes del Senado también obtuvo una beca para continuar sus estudios de $10,000 dólares.

Emmanuel nos contó que el día que le dieron la noticia de que él había sido escogido para ir a Washington no lo podía creer, primero porque él estaba un poco triste ya que había aplicado para ingresar a la Universidad de Stanford para tener prioridad de ingresar antes que nadie y desafortunadamente no pudo ingresar de esta manera y ahora tendrá que esperar hasta abril como todos los otros estudiantes para saber si fue aceptado en dicho centro universitario.

Es por eso que el día que le hablaron de la oficina de su escuela para darle la noticia que había sido uno de los dos estudiantes que irían a Washington no se la creyó hasta que llegó a casa y le dijo a sus padres, quienes lloraron al saber sobre el viaje y en especial sobre la beca universitaria que el joven recibiría. Fue entonces que el joven entendió la magnitud de lo que había sido acreedor.

Emmanuelle es uno de siete hermanos cuya familia siempre ha trabajado para poder sobrevivir, es por eso que a los 15 años el joven decidió crear una organización no lucrativa llamada FACE IT en donde recolectan comidas y ropa para los más necesitados en otros países en específico en México. Berrelleza recuerda que su familia siempre ha vivido de cheque a cheque ya que mantener una familia de 10 personas no fue nada fácil para su familia pero ellos continuaron trabajando y también recibieron apoyo y ayuda de familiares. Es por eso que el crear esta organización fue una manera de regresarle al mundo el favor que el mundo le dio toda su vida, nos dijo el joven, ayudar a poner su granito de arena con su fundación a ayudar a que sea menos, indicó el estudiante.

Este joven no creció con lujos ni nada por el estilo pero eso no lo detuvo ni tampoco va a marcar su futuro, de hecho Emmanuelle nos platica que esto le sirvió como un catalítico para hacer un cambio social. Este joven emprendedor nos comentó que en algún momento él se preguntó porqué quizás muchas personas no tenían grandes expectativas sobre el futuro de un joven latino de bajos recursos entonces decidió crear sus propias expectativas.

Emmanuelle quiere ser presidente de los Estados Unidos y nos contó que para esto se tiene que preparar y eso lo sabe muy bien, necesita una educación sólida antes de correr por la presidencia del país. El joven, primero pretende ser embajador en Francia, convertirse en senador estatal, gobernador, y estar involucrado en el ámbito de la política.

Este joven está consciente de los obstáculos que tendrá que enfrentar para poder hacer su sueño realidad y para eso se prepara. De igual forma dijo que una de las barreras que muchas personas se ponen los obstáculos mentales que uno mismo se pone y esto es algo que solo él puede tumbar. Emmanuelle espera que para el año 2036 cuando ya tenga la edad suficiente para postularse y lo pueda hacer después de haber estado involucrado en la política.

Como parte de su premio Emanuelle tendrá la oportunidad de conocer al actual presidente Donald Trump a lo que nos comentó que bueno aunque a él le hubiera gustado mejor conocer al ex presidente Barack Obama, el respeta al Gobierno en general. Si tiene la oportunidad si le gustaría preguntarle a Trump si en realidad cree en todos los comentarios que ha hecho hacia las minorías o si es solo parte de una táctica de publicidad.

Berrelleza indicó que él no está de acuerdo en muchas de las ideas del actual presidente es por eso que le gustaría poder platicar con él para conocer si es la misma persona que vemos en los medios o es diferente fuera de cámaras, apuntó Emmanuelle. De igual forma dijo que quiere preguntarle al mandatario por qué decidió nominar a Betsy Vos como secretaria de Educación ya que le preocupa que la educación de los estudiantes de nuestro país esté en las manos de alguien que no tiene tanta experiencia como otras personas que pudieron haber obtenido esta posición.

El próximo primero de abril es cuando Emmanuelle se enterará si fue aceptado en la Universidad de Harvard o Stanford y aunque es estresante nos comentó que estas escuelas no son las únicas opciones que él tiene ya que aplicó para otros colegios y Universidades en California.

Para terminar el estudiante nos explicó que él sabe que todo lo que ha logrado hacer hasta el momento se lo debe completamente a sus padres los cuales sacrificaron todo para poder darles una vida decente a él y sus hermanos y se los agradece infinitamente.

Berrelleza sabe que él no es la única persona que nace y crece en una familia de escasos recursos. Pero si hay muy pocos de hecho familias ricas que sus hijos crecen sin tener unos padres que los apoyan y cuidan como lo hacen sus padres, indicó Emmanuelle. Mis papás no tienen dinero para darme o son dueños de propiedades, pero el amor, compresión y apoyo que me dan es todo lo que necesito y seguiré necesitando para tener éxito y alcanzar mis sueños. Nací pobre pero los valores para trabajar que me inculcaron mis padres me han hecho ser rico en conocimiento, valores y mucho amor, concluyó Emmanuelle.

Si usted está interesado en apoyar la organización no lucrativa puede visitar su página de internet Faceitnv.org