La polémica de Planned Parenthood: Servicios médicos a bajo costo y aborto

Por Alexander ZAPATA

Un comitiva de congresistas republicanos, que tenía como fin indagar el uso de fetos humanos para investigaciones médicas, ha recomendado retirar los fondos federales que recibe la organización Planned Parenthood, reabriendo un antiguo debate en torno al más grande proveedor de cuidados médicos a bajo costo para mujeres y a la vez de abortos.

En un reporte final de 471 páginas, y con la objeción de demócratas, grupos médicos y agrupaciones en pro del aborto, miembros del panel explicaron que sus investigaciones los llevaron a la conclusión de que algunas clínicas están recibiendo beneficios económicos por transacciones que incluyen fetos humanos y que ese dinero se está utilizando para financiar más abortos.

La congresista republicana Marsha Blackburn, representante por Tennessee y quien fue parte de la comitiva manifestó que “esperamos que este informe de los datos necesarios para que las acciones más convenientes sean tomadas”, agregando que “este Congreso (de mayoría republicana) y esta administración serán reconocidas y recordadas por estar en favor de las mujeres, de los bebés que aún no nacen, y la protección de la vida”.

Sin embargo, la polémica más grande se centra en Planned Parenthood, debido a que esta organización y sus afiliadas realizaron 324 mil abortos en 2014, aunque a la par ofrecieron más de 9 millones de otros servicios médicos a personas de bajos recursos, por lo que un recorte de fondos federales podría afectar a millones de beneficiarios.

“Sirviendo a la comunidad”

Nevada cuenta con los servicios de Planned Parenthood. Por ello acudimos a sus oficinas para conocer detalles de la labor que realizan en el estado de plata. Rosita Castillo, gerente de programas de educación nos explicó que anualmente esta organización “atiende a cerca de 18 mil pacientes de bajos recursos, brindando ayuda en áreas como el control ginecológico, citologías, exámenes para la detección de enfermedades de transmisión sexual, detección del cáncer de mama entre otras”.

“Nosotros servimos a la comunidad” nos explicaba Castillo, agregando que “22% de los pacientes que son atendidos por Planned Parenthood en Nevada son latinos”. Para ella hay una realidad para la comunidad hispana en todo el país. “Los latinos en Estados Unidos enfrentan barreras desproporcionadas para obtener servicios médicos, y por ende dependen un poco más de programas que cuentan con apoyo a programas federales. Por ello estas acciones que buscan eliminar la ayuda que Planned Parenthood recibe, dejaría a millones de latinos sin un lugar a donde ir”.

Y es que según cifras de la organización, cerca de dos millones y medio de personas reciben tratamientos o ayuda anualmente, siendo el 25% de origen latino. Sin embargo según la congresista Blackburn las conclusiones del informe buscan “establecer una línea clara, tan simple como que los fondos federales no terminen siendo utilizados para servicios de aborto en lugar de cuidados de salud”.

Es más económico

2016 fue un año de serios cambios para Lidee España, una venezolana que como muchos de sus compatriotas debió escapar de la crisis que vive su país. “Fueron muchos los problemas que me obligaron a salir, pero especialmente el miedo a terminar en una cárcel o peor aún de perder mi vida”.

España es ingeniera civil. El año 2014 marcó para siempre su vida. “Fue ese momento cuando como estudiante salí a la calle a protestar contra el Gobierno de Maduro. Protestaba en contra del encarcelamiento de Leopoldo López (líder político opositor que sigue detenido) y en contra de los abusos que se vivían en el país” rememora Lidee mientras conversamos.

“Lo que siguió fueron cientos de atropellos por parte de las autoridades militares y policiales del país, no sólo en la universidad sino en mi hogar. También los colectivos (grupos armados paramilitares identificados con el Gobierno) me perseguían, me buscaban en mi residencia y trataban de amedrentarme por no apoyar al Gobierno. Fue entonces que entendí que si no salía del país terminaría siendo una muerta más del régimen de Maduro”.

Así llegó a Las Vegas, ciudad donde tenía algunos familiares. “La adaptación no fue sencilla, aún no lo es”, explica España mientras sonríe como el que recuerda lo vivido. Creo que uno de los retos más grandes fue comprender un sistema diferente, un estilo de vida y cultural distinto.

Y precisamente uno de los aspectos que más impactó a España fue el de la salud. “Creo que es muy avanzado, pero a la vez costoso”. Sin embargo ella, quien aún está en proceso de asilo y no encuentra un seguro médico accesible, considera que hay maneras de obtener ayudas.

“Yo conocí de Planned Parenthood por unos amigos de Chicago que pasan por una situación similar a la mía. De no ser por esta organización no podría contar con un servicio de salud ni de ginecología accesible” nos comentó España, agregando que “tan sólo pago 24 dólares por consulta de control ginecológico, un monto que difícilmente podré conseguir en otro lugar”.

Los montos a pagar varían dependiendo del servicio, sin embargo están muy por debajo del promedio de otros prestadores de servicios o centros médicos.

Ante la polémica del aborto España fue muy clara. “Hay muchos pidiendo el fin de Planned Parenthood por su posición ante el aborto, pero lo que no ven es que eliminarlo sería dañino para personas de bajos recursos que lo necesitan. Yo respeto las posiciones porque esa es la base de una democracia sana, pero debe existir un punto de encuentro, un punto donde los más necesitados no sean los que terminen siendo perjudicados”.