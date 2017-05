Marcharon por la justicia climática para proteger el medio ambiente

Por Roberto PELÁEZ

Más de 500 personas se dieron cita el pasado sábado 29 de abril para hacer escuchar su voz y exigir justicia climática, un mayor cuidado por el medio ambiente y el planeta en que vivimos.

En una de las áreas de la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV), al aire libre, Rudy Zamora, director de la organización denominada CHISPA, ofreció sus impresiones para los lectores de El Mundo... queremos hacer valer el compromiso de muchas personas en defensa del planeta, de la calidad del aire que respiramos; pretendemos dejar a los niños un planeta en que tengan mejor calidad de vida, menos contaminación, y eso está en nuestras manos, nadie lo va a resolver por nosotros, afirmó.

Me preocupa el bajo por ciento de hispanos en una actividad como esta, a favor del planeta, del medio ambiente, comentó Andrés Díaz, quien junto a su esposa portaba una pancarta exigiendo justicia climática; esta es nuestra casa, dijo, tenemos que cuidarla, y ya bastante la hemos dañado, aseveró. Fíjese que la mayoría de los que están aquí son estadounidense, tal vez ellos le presten o conozcan más del medio ambiente que los hispanos nos interesemos.

Creo que quizás falte cultura o más información sobre esto de la protección del medio ambiente, acotó la esposa, pero se ha escrito bastante y se han exhibido muchos vídeos.

Uno no puede o no debe quedar indiferente, apuntó Díaz, es el aire que respiramos, son muchas cosas y el cambio climático está ante los ojos de todos, la sequía, la tala de árboles, la extinción de animales, la contaminación, el uso del petróleo y el carbón que se sabe perjudica el aire, el ambiente, no sé que le vamos a dejar a nuestros hijos, por eso exigimos justicia climática, estamos a favor de ciudades con aire limpio, resaltó.

Nosotros queremos para nuestros hijos un aire más limpio, un medio ambiente sin tantas contaminaciones, y esa debe ser prioridad de muchos, sentenció ella, por no decir de todos, porque lo que hemos platicado tiene importancia para la salud, afecta las vías respiratorias, argumentó, a veces aparecen enfermedades que una no sabe ni qué la provocó.

Junto a CHISPA tomaron parte en el evento del pasado sábado 29 representantes de organizaciones como PLAN, Nevada Conservation League, HRC, Batle Born Progress y Sierra Club, entre otras.