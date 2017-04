Masivo respaldo a Feria de Salud en North Las Vegas

Por Roberto PELÁEZ

Me da gusto compartir con tantas personas, ver como respaldan y aprovechan estos servicios de salud, dejó sentado la senadora Catherine Cortez Masto el pasado sábado primero en el evento que tuvo por sede la Iglesia “La luz del mundo”, en North Las Vegas.

Con la participación de American Heart Association, UMC, Planned Parenthood, Familias Ties y otras entidades, se efectuó una feria comunitaria de salud, a la que asistieron centenares de personas.

Las mujeres tuvieron la posibilidad de aprovechar el mammovan, y con él los servicios que ofrecieron exponentes de Dental Service Nevada, American Stroke Association, Amerigroup, UMC, Nevada Donor Network, Family Ties, Association of Professional Students, además de exámenes de la visión, y elementos fundamentales del CPR o primeros auxilios.

Guadalupe Estrada, tras obtener un ticket para la rifa, ofreció sus impresiones al semanario El Mundo, leo la prensa siempre en busca de eventos de salud gratis, hoy vine para medirme la vista, creo que ya necesito lentes... no tengo seguro médico pero no me han preguntado por eso, al contrario, me trataron muy bien y veo a todos contentos, quiere decir que hacen falta más ferias como esta, significó.

Cecia Alvarado, de la iglesia “La Luz del Mundo”, y co-directora de la Asociación de Profesionistas y Estudiantes, afirmó que el evento requirió la participación de cerca de 60 voluntarios, con el destacado asesoramiento de la enfermera Ana Flores.

Ella -Flores-, dijo Alvarado, inspira a los estudiantes a proseguir adelante, a aplicar por carreras y que una vez graduados los jóvenes ayuden a la comunidad.

Tras afirmar que en la organización todos tiene una profesión o estudian, Alvarado aclaró que la feria de salud no se limitó sólo a personas de la mencionada iglesia, hacemos estos eventos para toda la comunidad, dijo con un dejo de satisfacción y sano orgullo.

El llamado mammovan estuvo aquí desde las 5 de la mañana, acotó la co-directora, desde bien temprano las mujeres interesadas pudieron recibir servicios y hacerse exámenes, eso es muy bueno para la gente.

Me acerqué para una mamografía, apuntó María Estrada, todo fue muy bien, rápido, vine con mi hermana, y nos enteramos de la feria en el periódico El Mundo, indicó con una ensalada de frutas en las manos.

Maritza Rodríguez, vinculada por su labor a la oficina de la senadora Catherine Cortez Masto y una activista incansable dedicada a la promoción de salud, más aun para las personas que no poseen seguro médico, comentó: “apoyamos estos eventos porque resultan un compromiso de la senadora, ella quiere alentar y propiciar la solución de los problemas que afectan a la comunidad”, por eso vino hoy, para platicar, ver los servicios, la respuesta de la comunidad.

Los asistentes pudieron disfrutar de música, comida, rifas y otros entretenimientos, sobre todo para los niños.