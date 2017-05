Por el Día Internacional de la Familia: Pequeños eventos que hacen grande la unión

Por Roberto PELÁEZ

El pasado lunes 15 se celebró el Día Internacional de la Familia, se trata de un tema en el que muchos pueden emitir diferentes opiniones, coincidir en que es lo más importante, pero duele reconocerlo... a veces la vida va por un lado y las familias por otro; tal vez conspire la distancia, la vorágine del trabajo, el hecho de que abuelo y nieto tengan muy poco en común, por solo poner un ejemplo.

Para unir a las familias, buscar un espacio de coincidencia, en el 2004 Amanda Salazar funda lo que se da en llamar Familias Unidas en Acción (FUA), cuya prioridad, entre otras, es que padres, hijos, tíos, abuelos, primos, convivan, compartan, a la vez que ‘siembran’ buenos modales y valores que a muchos le pudieran parecer de otra época.

Fundo Familias Unidas en Acción porque detecto que a la mayoría de las familias con las que platico, llevadas por la características del trabajo en Las Vegas le resulta complicado compartir tiempo juntos, efectuar actividades como familias, irse de vacaciones, y los padres buscan ayuda para no salvar las relaciones con hijos ‘rebeldes’ o con problemas, sostiene Salazar.

Aparte de organizar eventos familiares donde padres e hijos conviven, conocen a otras familias, tratamos de insistir sobre la buena educación, sencillamente, dice Salazar, no todo se puede dejar a la escuela, esa es una responsabilidad que no se puede delegar; hablamos de niños y adultos limpios, respetuosos, que no hablan en voz alta, no dicen groserías, consideran a las personas de más edad, aprenden a escuchar... además, es menester que funcionen como familia, encuentren el tiempo para estar juntos, jugar con los hijos, conocer sus intereses, cenar lejos de los teléfonos, abunda.

FUA no pretende educar, ni presionar, subraya la entrevistada, hacemos eventos, participamos en familia, compartimos, hablamos de valores, ayudamos a quienes tienen menos, que con tiempo la familia sepa qué día van a cenar juntos, las fechas de cumpleaños, bautizo, graduación, aniversario de noviazgo o boda, que no pueden pasarse por alto, explica la fundadora de la organización.

Queremos sembrar la semilla, comenta Salazar, y eso también incluye la generosidad, el dar a quienes tienen menos, por eso organizamos eventos para regalar juguetes que son donados por nosotros mismos; entregamos útiles escolares, ropa, zapatos... insistimos en el placer, la felicidad que embarga a la familia cuando tiende su mano al de menos posibilidades, es bueno -consideramos en FUA- que los pequeños aprendan a ser solidarios, a ser generosos, sepan que hay personas, niños como ellos, que no tienen.

Conozco entonces que los menores tienen mucha energía, no hacen más que estar frente a la televisión, la computadora, la tablet, el teléfono, entonces decido llevar a cabo actividades familiares, como Día de mamá e hija; el día hawaiano que nos permite compartir comida y que madre e hijas se conozcan más, e invito la escritora Judith Shine Logan... resulta una excelente experiencia.

Organizamos en el verano clases de dibujo para toda la familia, de manera que estén unidas, aprendan padres e hijos, entren en acción; después llevamos a cabo

La actividad que llamamos ‘Compra sin dinero’ un evento familiar, para ayudarse entre si compartiendo ropa que a los niños ya no le quedan y a otros si, la gente dona ropa y compra con tickets, se les dan 20 a cada familia para iniciar, luego si se les terminan los tickets les damos más, con eso pagan, no con dinero, por la ropa que quieren llevar, zapatos, accesorios, útiles escolares, y otros, es todo un éxito.

En Halloween, después de colectar dulces, pues hacemos un desfile de disfraces con la participación de niños y padres, luego compartimos comida; en diciembre hacemos la cena y posada, además de una noche dedicada a las mujeres, con intercambio de regalos.

Hace siete años iniciamos el Día sin electrónicos, que crece, ya nos fuimos a un parque, es algo para unir a las familias, eso es lo más importante, finaliza.