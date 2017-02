Premio a la imaginación; “Fuel for Success” en la Carroll M. Johnston Middle School

Por Roberto PELÁEZ

Un pedazo de plástico, tapas de botellas de agua, discos compactos, bolas de navidad, un globo, fueron algunos de los materiales de desecho que un grupo de adolescentes de la Carroll M. Johnston utilizaron para elaborar sus carritos de competencia... claro, apoyados en la imaginación. Como pasajero: un huevo.

El gimnasio de la mencionada escuela, abarrotado, fue el escenario de competencia, y los asistentes recibieron a sus compañeritos de estudios, unos 20, con una cerrada ovación; Cheryl Wagner, coordinadora del Distrito Escolar del Condado de Clark, explicó detalles del evento, significó que la velocidad de los “autos”, y lo llamativo de su elaboración eran los aspectos a tener en cuenta por los encargados de impartir justicia. Se trata, dijo, de motivar a los niños a emplear de manera didáctica materiales de desecho, apreciar su capacidad de imaginación, qué son capaces de hacer, y claro valoramos la terminación, las iniciativas, los cambios que pueda presentar el ‘carro’.

La efectuada el pasado miércoles 15 fue la séptima competencia de su tipo, especificó la coordinadora, quien agregó que cada año la sede es una escuela diferente; en esta oportunidad aparte de los regalos, el aplauso de los estudiantes, también resulta una motivación tremenda el poder acompañar al reconocido piloto Joey Logano el próximo 12 de marzo en Las Vegas Motor Speedway.

Uzziel Toro, Terell Smith, Justin Perauho, Noah Ceniceros, Cassandra Ayala, Joshua Montoya, Jaedon Stockwell, además de Ryan Galaviz y Haley Phillips, resultaron los más destacados.

Oriundo de Tijuana, México, Edgar Briones, de 13 años y estudiante de octavo grado, señaló para los lectores de El Mundo que le gustaría ser médico, pero por el momento, abundó, me apasiona esto de la construcción de ‘autos’, los pruebo en casa, y recientemente uno de ellos chocó, se hizo un pequeño rasguño, sin embargo no se rompió el huevo.

A una pregunta explicó: utilicé un pedazo de plástico de esos envases que se utilizan para la leche y jugos, pegamento, y el globo que sirve como propulsor, sin embargo hoy no me fue muy bien, las bolas del árbol de navidad no se portaron como esperaba, tengo que hacer algunos cambios, pero lo hago contento, ya le digo esto me gusta mucho, el ‘auto’ que presenté en la competencia demoré dos días para hacerlo, voy a ver como lo mejoro, apuntó.