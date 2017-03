Qué funciones competen a un oficial de Policía de North Las Vegas

Por Roberto PELÁEZ

Las funciones del oficial de Policía en la ciudad de North Las Vegas, fue el tema primordial en la edición más reciente de la Junta Comunitaria efectuada en el salón parroquial de la iglesia San Cristóbal, que contó con la participación de alrededor de 120 personas.

El oficial J. García realizó una explicación pormenorizada de la postura vertical que debe mantener un agente ante diferentes asuntos, sus funciones, su responsabilidad, el ejemplo, y la manera en que debe tratar a las personas, además de la labor educativa que también compete desempeñar a un oficial.

Los asistentes escucharon con atención al oficial y después hicieron preguntas para profundizar en el asunto, ganar en información y estar lo más actualizados posible.

Como ya es tradicional en estos eventos cuya prioridad de estrechar los vínculos entre la Policía y la comunidad, el jefe de la entidad encargada de mantener la tranquilidad ciudadana, Alex Pérez amplió la explicación, profundizó en diferentes aristas, y fue muy claro en lo concerniente a la responsabilidad del Departamento de Policía en situaciones de inmigración, sin dudas un tema peliagudo y de mucha actualidad ante la incertidumbre que existe en el ambiente tras la toma de posesión del presidente Donald Trump.

Muchas de las interrogantes de la gente, precisamente sobre inmigración, fueron respondidas por el jefe de la Policía, quien fue muy claro en sus explicaciones, lo mismo que el oficial García. Vale apuntar que ambos intervinieron durante la Junta, pero tras concluir la actividad accedieron a platicar en privado con varias personas que no quisieron exponer sus problemas e inquietudes en público.

Ambos se mostraron muy asequibles, afirmó Soledad García, especialista de prevención en el Departamento de Policía de North Las Vegas, e incluso instaron a la gente a hacer preguntas sobre cualquier asunto que les preocupara.

El mexicano Miguel Gutiérrez, residente en North Las Vegas desde el 2013, señaló a El Mundo que “desde la Junta comunitaria efectuada en la sede del consulado de México, no falto a uno de estos eventos, allí fue donde se acordó traer la Junta para la iglesia San Cristóbal, y es un éxito.

“Conocí al Jefe de la Policía de NLV, y me llevé una sorpresa al escuchar que es hispano, no me lo imaginaba; no falto a estas juntas, uno se informa bastante, y quienes platican son personas confiables, eso hace mucha falta, porque hay gente que no sabe y se dedica a meter miedo”, agregó Gutiérrez.

Como invitados, destacó, tuvimos a representantes de planes de salud Care More, Navigator Program, y asistieron también representantes de la Oficina del congresista Rubén Kihuen.