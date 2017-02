Qué se debe tener en cuenta al elegir un preparador de impuestos

Por Roberto PELÁEZ

Tras recibir por parte de su empleador las formas pertinentes que se exigen para la declaración de impuestos, los especialistas del Internal Revenue Service (IRS, por sus siglas en inglés), aconsejan al contribuyente proceder con cautela a la hora de escoger a la persona que ayudará con la preparación, ese es un momento muy importante, apuntan.

No puede perderse de vista que el contribuyente es el máximo responsable de la información que aparece en la mencionada declaración, reiteran los especialistas.

Por eso en cada temporada ofrecemos un grupo de consejos que deben seguirse al pie de la letra por parte de los contribuyentes a fin de evitar ‘complicaciones’ futuras.

Es relevante tener en cuenta las calificaciones del preparador que se escoja, y para ello se debe acudir al Directorio de Preparadores de Impuestos Federal con Credenciales y Calificaciones Seleccionadas. Este Directorio ayuda al contribuyente a encontrar un preparador que reúne las exigencias. Ahí aparecen los preparadores con credenciales y calificados para encarar la temporada.

Otro aspecto no menos importante, aseguran, es investigar el historial del preparador, y para ello sugieren consultar con el Buró de Mejores Negocios locales (BBB, por sus siglas en inglés), donde se puede encontrar datos sobre relacionados con el preparador y si éste tiene un historial que no es muy confiable.

Se deben evitar los preparadores que cuando se refieren a sus honorarios hablan de un determinado por ciento del reembolso, por otro lado no se debe ‘caer en la tentación’ de acudir a quien promete un reembolso mayor que otro; el contribuyente debe asegurarse de que su preparador brinde la declaración por vía electrónica. El IRS procesa así miles de millones de declaraciones de impuestos. Es conveniente no hacer la declaración con preparadores ‘fantasmas’ que no aparecen cuando son solicitados.

Los especialistas aconsejan no acudir a preparadores que utilizan para la declaración sólo el último talón de cheque en sustitución de la forma W-2 que es la aceptada por el IRS. No acuda a un preparador que le pide firme documentos en blanco. El contribuyente debe cerciorarse de su número de cuenta y de ruta, solicitar que el reembolso sea depositado en su cuenta bancaria, no en la del preparador.

Recuerde, destacaron los especialistas, que cada preparador debe firmar e incluir en la declaración su número de identificación (PTIN), reconocemos que hay muchos preparadores honestos, pero otros no lo son, y ante cualquier sospecha de fraude el contribuyente debe reportarlo; en IRS.gov se pueden adquirir los formularios. Por último instan a los contribuyentes a revisar y preservar su declaración.