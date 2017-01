Quitarán el Obamacare... Queremos saber qué cobertura van a ofrecer: Ramírez Group

Por Roberto PELÁEZ

No queremos que miles de personas vivan en la incertidumbre, menos aún en un aspecto tan sensible como la salud, y eso es precisamente “lo que se respira’, sobre todo después que se dijera que la denominada ley de salud Obamacare va a desaparecer tras la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero.

Llamamos la atención porque no se ha informado qué va a sustituir al Obamacare, si no quieren que exista más, bien, pero qué va a proteger entonces a unas 30 millones de personas en todo el país, incluidas unas 400 mil en Nevada, insistió Andrés Ramírez, representante de Ramírez Group, en evento efectuado el miércoles 4.

Se trata de dar cobertura, qué va a pasar, no se ha anunciado ningún plan; sabemos que el Obamacare no es perfecto, tiene problemas, no alcanza a todos, pero algo es mejor que nada, entonces lo que se impone es mejorar, u ofrecer algo que proteja, subrayó.

Por otro lado, y es un ejemplo, miles de jóvenes se amparan bajo el seguro de salud de sus padres, extendido hasta los 26 años, qué pasará con ellos, todo es una incertidumbre en este sentido, y reitero, es muy importante que la gente sepa, ¡tenga algo! Y quienes tienen una condición preexistente, sostuvo.

Con este evento, resaltó Ramírez, queremos enviar nuestra preocupación al Congreso, estamos en contra de la incertidumbre con respecto a la salud, queremos saber qué se va a hacer, si es que ya se hace algo, se informe, la gente conozca que aunque desaparezca Obamacare, que dicho sea de paso beneficia a miles, va a estar protegida. Sin embargo no se ha dicho nada, y eso, reitero, es preocupante. Van a quitar Obamacare, lo han señalado más de una vez, pero con qué lo van a reemplazar

Y esto de la ley de salud comenzó con un republicano, Mitt Romney, allá en Massachussets, recordó Ramírez, el presidente Barack Obama observó que allí dio resultados, que beneficiaba a muchos, y con algunos ajustes propuso su expansión... ya sabemos que no llega a todos, pero a no dudarlo alcanza a un número significativo de personas.

Antes del Obamacare Nevada era de los estados con más gente desprotegida, rememoró el orador, sin seguro médico, hoy reconocemos es de los que más personas tiene bajo cobertura, o sea, miles se benefician, tienen opciones, y esos miles quieren saber, necesitan conocer si le quitan la protección, la ley de salud que las ampara, qué les va a quedar, con qué podrán contar...

Alertamos, con este evento dejamos sentado que hay preocupación, por eso exigimos que el Congreso, quien sea, diga algo, qué va a hacer con la ley de salud, si se echa a un lado porque no sirve (que insisto beneficia a muchos) si es porque lleva el apellido Obama, si no se va a mejorar, pero más que todo necesitamos saber qué va a pasar, qué cobertura se le va a ofrecer a miles de personas en el estado y millones en el país, algo que los beneficie y los proteja, que les de seguridad, con la salud no se puede improvisar ni actuar así como así, concluyó.